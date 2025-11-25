Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Hưng Yên: Khởi tố vợ chồng cố ý giết mổ heo nhiễm bệnh

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (sinh năm 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (sinh năm 1974, cùng trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh, xã Phụ Dực do vợ chồng Dương làm chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

bị can 1.jpg
Bị can Lê Duy Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN HƯNG YÊN

Sau đó, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực kiểm tra cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con heo, trọng lượng khoảng 18,4 tấn; đồng thời có 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Lấy mẫu xét nghiệm, trưng cầu giám định đối với số động vật và sản phẩm động vật nêu trên, lực lượng chức năng xác định 7/12 mẫu máu của số heo đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với virus gây dịch tả heo châu Phi. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tiêu hủy số heo bệnh, sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định.

hiện trường.jpg
Hiện trường cơ sở nuôi heo nhiễm bệnh

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7-2025 đến ngày 13-9-2025, mặc dù biết rõ đàn heo tại trang trại bị nhiễm bệnh, song 2 vợ chồng này vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán đến nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Cố ý giết mổ heo nhiễm bệnh bán heo nhiễm bệnh ra thị trường Khởi tố vợ chồng giết mổ heo nhiễm bệnh an toàn thực phẩm heo bệnh dịch tả heo châu Phi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn