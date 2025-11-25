Bộ Y tế tiếp nhận 20 tấn hóa chất khử khuẩn hỗ trợ vùng lũ

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tiếp nhận 20 tấn hóa chất khử khuẩn gồm 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng, nhằm hỗ trợ các địa phương miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm và đầy ý nghĩa của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong bối cảnh nhiều địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Thứ trưởng giao Cục Phòng bệnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận, phối hợp cùng các địa phương để phân phối, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

“Nhu cầu hóa chất xử lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ là rất cấp thiết. Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm và đầy ý nghĩa của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong bối cảnh nhiều địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.

Đại diện doanh nghiệp, ông Phùng Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - khẳng định, hỗ trợ cộng đồng luôn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với vai trò đơn vị chủ lực của ngành hóa chất, tập đoàn cam kết sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, cung ứng hóa chất và vật tư y tế khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

NGUYỄN QUỐC