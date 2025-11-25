Bệnh viện Nhân dân Gia Định hợp tác nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim mạch, đái tháo đường và cúm

Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty Sanofi-Aventis Việt Nam (thuộc Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Sanofi – Pháp) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người bệnh tại 3 lĩnh vực trọng điểm: tim mạch, đái tháo đường và cúm.

Toàn cảnh lễ ký kết

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn, cập nhật khuyến cáo điều trị, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và thực hành quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại bệnh viện.

Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn tuân thủ điều trị bệnh mạn tính thông qua các nội dung giáo dục, tư vấn sức khỏe trực tuyến trên nền tảng số.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: Hợp tác với Sanofi sẽ giúp bệnh viện có thêm nguồn lực triển khai các chương trình đào tạo liên tục, hội thảo khoa học, cập nhật y học cho đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ trẻ. Bệnh viện kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

THÀNH AN