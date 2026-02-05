Hội nghị do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện các ban, ngành và các Bí thư chi bộ tiêu biểu đến từ 23 Đảng bộ xã, phường khu vực phía Đông TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự “Một số hoạt động nổi bật của TPHCM năm 2025”, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, TPHCM đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao, quy mô lớn hơn và trách nhiệm nặng nề hơn. Để TPHCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, trước hết phải xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh từ cơ sở.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của đội ngũ Bí thư chi bộ trong việc vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. “Chi bộ là gốc rễ, là tế bào của Đảng; Bí thư chi bộ là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân”, đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng quà cho các Bí thư chi bộ tiêu biểu

Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ xúc động khi nhiều Bí thư chi bộ dù còn gặp khó khăn trong cuộc sống vẫn luôn giữ vững niềm tin, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc chung. Thành ủy TPHCM trân trọng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp đó.

Các Bí thư chi bộ được nhận quà của Thành ủy TPHCM

Dịp này, Thành ủy TPHCM đã trao 44 suất quà tết đến các Bí thư chi bộ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, qua đó kịp thời động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, giúp các đồng chí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, tiếp tục gắn bó, cống hiến cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

