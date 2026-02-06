TPHCM: Dự kiến hơn 137.800 người được trang bị báo Đảng

Ngày 6-2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND TPHCM, trong công tác Đảng, báo Đảng (báo giấy) là tài liệu sinh hoạt Đảng và tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị; vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều đã có chủ trương mở rộng đối tượng trang bị báo Đảng so với các đối tượng do Bộ Chính trị quy định tại Chỉ thị 11-CT/TW.

Sau khi sáp nhập, Thành ủy TPHCM đã có chủ trương về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Thông tri 02-TT/TU). Do đó, cần thiết ban hành nghị quyết quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng tại TPHCM để kịp thời triển khai chủ trương trên, cũng như để đối tượng tiếp tục được thụ hưởng chính sách trang bị báo.

Theo đó, các đồng chí Thành ủy viên; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành (cấp trưởng, cấp phó); lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã, đặc khu; các cán bộ lãnh đạo nguyên là Thành ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên (của các địa phương trước sáp nhập); các đồng chí lão thành cách mạng thuộc Thành ủy quản lý; các cấp ủy từ đảng ủy cơ cở, đảng ủy bộ phận trở lên, mỗi đồng chí và mỗi cấp ủy được trang bị 1 tờ Báo Nhân dân, 1 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hàng ngày.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; đại biểu HĐND TPHCM, mỗi đồng chí được trang bị 1 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hàng ngày.

Các chức danh ở khu phố, ấp gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; Bí thư chi đoàn thanh niên; Trưởng chi Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, chi hội trưởng Phụ nữ; Trưởng khu phố, ấp; các đảng viên được trao huy hiệu Đảng (nhóm từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, đã nghỉ hưu và đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố, ấp trên địa bàn thành phố); cùng các chức sắc, chức việc là người đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo được thành lập hợp pháp trên địa bàn thành phố, mỗi người được trang bị 1 tờ Báo Sài Gòn Giải Phóng hàng ngày.

Dự kiến tổng số đối tượng thụ hưởng chính sách là hơn 137.800 người, nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 280,7 tỷ đồng.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG