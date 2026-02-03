Xã Đông Thạnh trao Huy hiệu Đảng đến 29 đảng viên

Ngày 3-2, Đảng ủy xã Đông Thạnh (TPHCM) tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt Ngày 3-2. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đợt này, Đảng bộ xã Đông Thạnh có 29 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh Nguyễn Văn Tuyên chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh cũng thông tin khái quát những kết quả nổi bật của xã trong thời gian qua. Cụ thể, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã giải quyết 100% hồ sơ trước hạn; hồ sơ trực tuyến đạt 98%. Xã có 1 kios và sắp tới sẽ có thêm 1 kios tra cứu thủ tục tự động giúp người dân… Công tác giải quyết thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp đánh giá 100% mức hài lòng.

Năm 2026, Đảng bộ xã Đông Thạnh xác định trọng tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chăm lo dân sinh…

NGÔ BÌNH