Họp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Dự lễ có đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Dịp này, Đảng bộ UBND TPHCM có 45 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí; nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 11 đồng chí; nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 30 đồng chí.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, TPHCM luôn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa của cả nước; không ngừng năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí khẳng định, buổi họp mặt càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ.

Đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy UBND TPHCM chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục hành chính; chủ động đề xuất, kiến nghị Trung ương các cơ chế đặc thù, vượt trội, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tạ Quốc Trung và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM Huỳnh Tân Định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Đảng ủy UBND TPHCM cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, chuyển đổi số, hạ tầng xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, giải phóng mặt bằng và huy động các nguồn lực xã hội; tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân, nhấn mạnh đến 4 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ UBND TPHCM trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận chính quyền và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng rộng khắp; giải pháp làm tốt công tác tư tưởng, nắm tình hình dư luận, kịp thời nhận diện, xử lý nhanh, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

* Sáng 3-2, Đảng ủy phường Tân Hòa (TPHCM) đã tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đến dự có các đồng chí: Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trương Thanh Nga trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đảng bộ phường Tân Hòa có 26 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;...

Đồng chí Trần Thị Bạch Huệ và đồng chí Phan Kiều Thanh Hương trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa Phan Kiều Thanh Hương, gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp, cống hiến của các đảng viên.

Đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Phan Hoàng Thanh (Chi bộ khu phố 11) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng vào dịp đặc biệt. Được kết nạp vào Đảng khi mới 20 tuổi, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, được Đảng quang vinh dìu dắt, rèn luyện, đồng chí Phan Hoàng Thanh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nay là đảng viên hưu trí, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nêu gương, sống có trách nhiệm, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Tân Hòa đã trao quyết định thành lập Chi bộ Trạm Y tế và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Agribank - Chi nhánh Tân Bình trực thuộc Đảng bộ phường Tân Hòa. Lãnh đạo phường Tân Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đơn vị

THU HƯỜNG - CẨM TUYẾT