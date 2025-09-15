Cảnh hoang tàn ở khu đô thị sinh thái 23.000 tỷ đồng ở bán đảo Nhơn Hội

Từng được kỳ vọng là đô thị tỷ đô giữa lòng bán đảo Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai), song đến nay dự án Nhơn Hội New City vẫn chỉ là đô thị “ma” giữa cát. Sau những đợt “lướt sóng” đầu cơ đất đai, dự án giờ chỉ còn lại bãi cát trải dài, hoang lạnh và nhếch nhác.
Sau hơn 6 năm triển khai, từng tạo cơn “sốt ảo”, Khu đô thị du lịch, sinh thái Nhơn Hội New City đến nay đã vỡ “bong bóng”, nằm bất động giữa bạt ngàn cát hoang vu, nhếch nhác
Dự án gồm 3 phân khu, theo số thứ tự: 2, 4, 9 với tổng diện tích khoảng 116ha, quy hoạch đất ở đô thị, chung cư cao cấp ven biển… Do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings làm đơn vị phát triển
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Gia Lai, hiện dự án đã chậm tiến độ so với thời gian đăng ký khoảng 4 năm. Nhiều lần, lãnh đạo Công ty CP Phát Đạt và Danh Khôi Holdings cam kết về các mốc tiến độ, nhưng đến nay vẫn không có sự chuyển biến tích cực
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, thời gian qua dự án liên tục phát sinh các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện và bức xúc của các hộ dân ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng BĐS
Bất cập phát sinh từ dự án, nhất là niềm tin khách hàng bị đánh mất khiến ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư vào tỉnh Gia Lai trong tương lai
Cảnh hoang tàn đổ nát bên trong các phân khu 4, phân khu 2 của dự án
Những khu nhà tạm bỏ hoang, rách nát bên trong các phân khu 4 và phân khu 2
Khu vực công viên dự án bủa vây xác cây, gai bụi...
Những cây xanh đổ ngã, chết rục thân bên vỉa hè
Công trình nhà tạm hoen gỉ, dần mục nát giữa dự án
Cỏ dại vây lấy hạ tầng giao thông của khu đô thị
Phân khu 9 - Kỳ Co Gateway (thuộc dự án Nhơn Hội New City) có diện tích gần 46ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng
Tấm biển quảng cáo dự án "hạ tầng hoàn chỉnh" cũng đổ nát, xiêu vẹo
Cỏ dại bủa vây những hạng mục, đường ống nước tại phân khu 9
Nhiều công trình, hạng mục không duy tu thường xuyên nên rỉ sét giữa cỏ dại
Ban Quản lý Khu Kinh tế Gia Lai vừa yêu cầu 2 doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực, trước mắt hoàn thành hạ tầng cấp điện tại Phân khu 2; cấp điện và hệ thống thu gom nước thải tại phân khu 9; đồng thời duy tu, sửa chữa hạng mục xuống cấp, hoàn tất hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh buộc doanh nghiệp phải sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng đã thanh toán 95%-100% giá trị hợp đồng, tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết đơn thư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30-9
Đặc biệt, đơn vị này cũng yêu cầu hai công ty có văn bản cam kết tiến độ, gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng nhằm trấn an dư luận, tránh phát sinh tập trung đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian hoàn thành yêu cầu vào ngày 10-9-2025
Trường hợp quá các mốc thời hạn (thời hạn được giao hoàn thành), mà các công ty vẫn chây ì, cố tình không thực hiện, Ban Quản lý Kinh tế sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm
Tuy nhiên, ngày 12-9, Phóng viên Báo SGGP ghi nhận khung cảnh dự án vẫn nhếch nhác, hoang tàn. Theo Ban Quản lý Kinh tế, đối với dự án này, đơn vị đã có rất nhiều văn bản đôn đốc tiến độ, yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại
Một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung cam kết; xử lý, giải quyết dứt điểm tồn tại ở các phân khu dự án
