Cảnh hoang tàn ở khu đô thị sinh thái 23.000 tỷ đồng ở bán đảo Nhơn Hội

Từng được kỳ vọng là đô thị tỷ đô giữa lòng bán đảo Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai), song đến nay dự án Nhơn Hội New City vẫn chỉ là đô thị “ma” giữa cát. Sau những đợt “lướt sóng” đầu cơ đất đai, dự án giờ chỉ còn lại bãi cát trải dài, hoang lạnh và nhếch nhác.