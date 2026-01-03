Cảnh sát giao thông Đồng Tháp tiếp sức người dân về quê đón Tết Dương lịch

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình”, nhằm tiếp sức người dân trên hành trình về quê đón tết và trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ.

Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (thứ nhất từ bên phải) tham gia “Trạm dừng chân nghĩa tình” trên quốc lộ 1 thuộc xã Châu Thành

“Trạm dừng chân nghĩa tình” được thực hiện tại 2 địa điểm: Trên quốc lộ N2B đoạn qua phường Cao Lãnh (đường dẫn lên Cầu Cao Lãnh) và tại Km1961+600, quốc lộ 1 thuộc xã Châu Thành.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có Ban lãnh đạo cùng với 30 đồng chí là chỉ huy các đội, trạm, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trong 3 ngày 1, 2 và 3-1, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã tặng hơn 17.000 chai nước suối, 17.000 khăn lạnh, 2.000 phần bánh, 2.000 phần sữa và phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho người tham gia giao thông qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đơn vị sẽ duy trì thực hiện mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” trong các đợt lễ, tết sắp tới, giúp người dân đi làm ăn xa đỡ vất vả trên hành trình về quê đón tết.

NGỌC PHÚC