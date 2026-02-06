Cao điểm tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 145.000 khách/ngày

Chiều 6-2, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng dự kiến phục vụ trung bình 145.000 hành khách mỗi ngày, tăng khoảng 20% so với lượng khách hiện tại và tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Hành khách tại Nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch khai thác, trong giai đoạn cao điểm từ 14-2 đến 22-2-2026, tổng số chuyến bay trung bình mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đạt khoảng 940 chuyến, tăng khoảng 25% so với lịch bay hiện tại (754 chuyến/ngày) và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các chuyến bay quốc tế chiếm khoảng 340 chuyến/ngày, còn lại là 600 chuyến bay quốc nội.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự báo, hai ngày cao điểm nhất trước tết là 13 và 14-2-2026 (tức 26 và 27 tháng Chạp), với khoảng 1.017 chuyến bay/ngày. Sau tết, cao điểm rơi vào 22 và 23-2-2026 (mùng 6 và 7 tháng Giêng), dự kiến đạt 1.025 chuyến bay/ngày. Riêng về hành khách, trung bình mỗi ngày khoảng 145.000 người, trong đó 60.000 khách quốc tế và 85.000 khách quốc nội. Hai ngày cao điểm nhất về lượng khách được dự báo là 21 và 22-2-2026 (mùng 5 và 6 tháng Giêng), với hơn 165.000 hành khách/ngày.

Tại nhà ga T1, hành khách đi bắt đầu tăng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị hoạt động tại Cảng hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang Nhà ga hành khách T3. Riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn tiếp tục khai thác tại Nhà ga T1.

Hành khách chờ bay tại nhà ga T1. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cảng cũng cho biết đã xây dựng nhiều phương án phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để điều hòa, phân bổ nguồn lực trong các khung giờ cao điểm. Hệ thống FIDS được cập nhật liên tục, hiển thị đầy đủ thông tin chuyến bay tại các nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng theo dõi, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Các quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt theo tình hình thực tế.

Đáng chú ý, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tiếp tục triển khai ứng dụng định danh và nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên máy bay, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng phục vụ mặt đất, khí tượng hàng không và Cảng vụ hàng không miền Nam nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Hành khách xuống cửa ra máy bay tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đến sân bay sớm trước giờ bay, ưu tiên check-in trực tuyến, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực cho nhà ga trong những ngày cao điểm. Việc hợp tác của hành khách được xem là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm một mùa tết an toàn, thông suốt và thuận lợi tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước.

Bên cạnh kế hoạch phục vụ tết, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng thông tin về tổng khai thác trong năm 2025. Cụ thể, từ ngày 1-1 đến 31-12-2025, Cảng đã khai thác 255.376 chuyến bay, tăng 6,99% so với năm 2024. Tổng lượng hành khách đạt 42,4 triệu lượt, tăng 6,31%, trong đó khách quốc tế hơn 17,8 triệu lượt, khách quốc nội hơn 24,5 triệu lượt.

QUỐC HÙNG