Cao su Dầu Tiếng đạt doanh thu hơn 1.946 tỷ đồng

Trong năm 2025, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng với tổng doanh thu đạt hơn 1.946 tỷ đồng, vượt 16,05% so với kế hoạch.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Sáng 5-2, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (DRC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đoàn thanh niên. Đến dự có các đồng chí: Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trong năm 2025, nhờ giá bán cao su duy trì mức cao cùng việc tinh gọn bộ máy hiệu quả, DRC đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Tổng doanh thu đạt hơn 1.946 tỷ đồng (vượt 16,05% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước hơn 221 tỷ đồng... Triển khai nhiệm vụ năm 2026 tại hội nghị, DRC đưa ra nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu khai thác 25.840 tấn mủ cao su, phấn đấu thu nhập bình quân người lao động đạt từ 12,5 triệu đồng/tháng trở lên.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh trao Huân chương Lao động hạng ba đến các cá nhân

Đồng chí Bùi Minh Thạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Tổng Giám đốc DRC

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh đã trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các cá nhân. Bộ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

MINH DUY - XUÂN THI