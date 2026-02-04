TPHCM quyết tâm tăng trưởng 2 con số trong năm 2026

Chiều 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, trực tuyến với các địa phương, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại phiên họp Chính phủ, chiều 4-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành phố trong tháng 1.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2025, kinh tế - xã hội TPHCM đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đã tạo đà, tạo lực và tạo thế tốt nhất cho ngày đầu, tháng đầu của năm đầu thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030.

Trong tháng 1, kinh tế của Thành phố vẫn tiếp tục duy trì và tạo đà tăng trưởng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng: thu ngân sách trên 105.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; doanh thu về dịch vụ ước đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ, tăng cao so với lại kế hoạch đặt ra; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 1,1% so với tháng 12-2025 và tăng 29,6% so với cùng kỳ.

Về số thành lập doanh nghiệp mới, trong tháng 1 có 5.045 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 55,88% so với cùng kỳ. Các dự án cấp phép mới tăng 50,6%; vốn đăng ký tăng 55,9%. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút mới được 160 dự án, đạt 165 triệu USD. Những chỉ số này cho thấy đà tăng trưởng của năm 2025 đã giúp cho đà tăng tháng đầu của năm 2026 khá lạc quan.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện thông suốt, thực hiện sắp xếp lại các tổ chức sự nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Đến nay, việc thực hiện hồ sơ phi địa giới hành chính theo Chính phủ đặt ra đã được thực hiện trên toàn địa bàn của thành phố, được người dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao.

Công tác tháo gỡ khó khăn được tiếp tục, đến nay đạt được gần 90% số dự án tồn đọng. Công tác chăm lo tết cho đồng bào được Thành phố tiếp tục chăm lo tốt, người dân rất phấn khởi, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương là không để ai bị bỏ lại phía sau…

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đạt tăng trưởng 2 con số, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, Thành phố quyết tâm phải đạt bằng được tăng trưởng 2 con số. Để thực hiện nhiệm vụ này, Thành phố đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Thứ hai, tiếp tục triển khai kế hoạch tăng trưởng 2 con số theo phương châm 6 rõ mà Chính phủ đặt ra. Ngay từ ngày 1-1, TPHCM đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành, nhờ đó thành phố đạt được các kết quả tích cực trong tháng 1. Ngay trong sáng 4-2, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo triển khai kế hoạch về tăng trưởng 2 con số, giao nhiệm vụ đến từng đồng chí phó chủ tịch, giám đốc sở.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hoạt động hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp.

Bài học mà TPHCM rút ra, đó là sự lãnh đạo, quyết tâm, quyết liệt. Thành phố chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đã ban hành, triển khai chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của năm 2026.

Về thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm) còn vướng mắc, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, ngay trong đêm 3-2, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo ngay việc giải tỏa tàu hàng ở các cảng. Trước mắt, lãnh đạo Thành phố cho phép thực hiện theo thông tư cũ. TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển tiếp quy định này để tránh tồn đọng.

TPHCM có những xã, phường quy mô rất lớn, do đó Thành phố kiến nghị Chính phủ trong thời gian tới nghiên cứu mô hình cấp xã, phường đặc thù để đảm bảo được tính năng động, tính chủ động, phát huy mạnh mẽ thế mạnh của các phường xã này.

PHAN THẢO