Đề xuất giao tỉnh Đồng Nai chủ trì dự án kéo dài tuyến Metro số 1 đến sân bay Long Thành

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành dài khoảng 41,4 km, tổng vốn dự kiến hơn 60.260 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố đề xuất chủ trương giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành dài khoảng 41,4 km

Theo UBND TPHCM, đề xuất được xây dựng trên các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và hai địa phương, trong đó có kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ở công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các nghị quyết của Quốc hội về phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cũng như chương trình hành động của Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị, là khâu đột phá.

Dự kiến, tuyến metro kéo dài có tổng chiều dài khoảng 41,4 km, chia làm ba đoạn:

Đoạn 1: từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (SC), dài khoảng 6,1 km (trong đó đoạn qua TPHCM khoảng 1,1 km);

Đoạn 2: từ ga SC đến ga SA (kết nối tuyến Thủ Thiêm - Long Thành), dài khoảng 28,2 km;

Đoạn 3: đoạn vào sân bay Long Thành, dài khoảng 7,1 km.

Dự án sử dụng công nghệ đường sắt đô thị MRT, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, tốc độ vận hành tối đa 110 km/h.

Tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỷ đồng, trong đó phần vốn theo hình thức PPP (hợp đồng BT) khoảng 55.938 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Theo đề xuất, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan thực hiện dự án PPP. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mỗi địa phương sẽ thực hiện dự án đầu tư công độc lập trên phần địa bàn mình quản lý; chi phí này không tính vào tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP.

Vì sao cần sớm triển khai dự án? UBND TPHCM đánh giá, hiện nay giao thông kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai chủ yếu dựa vào đường bộ, trong khi các trục chính như quốc lộ 1, quốc lộ 51 thường xuyên quá tải, ùn tắc. Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ giữa năm 2026, áp lực giao thông liên vùng sẽ càng gia tăng. Việc đầu tư tuyến metro kéo dài sẽ đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho đường bộ, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành, đồng thời tạo trục kết nối trực tiếp giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành theo định hướng đã được Trung ương chỉ đạo. Sau khi HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết, Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Đồng Nai triển khai các thủ tục liên quan và báo cáo HĐND TPHCM việc bố trí kế hoạch đầu tư công cho phần giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Thành phố.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG