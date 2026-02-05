Đổi mới tiêu chí chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026

Một trong những điểm đổi mới nổi bật của chương trình năm nay là ban tổ chức bỏ điều kiện doanh nghiệp phải thành lập và hoạt động không quá 10 năm, nhằm tiệm cận với thực tiễn phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cũng đổi mới hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng lấy cá nhân doanh nhân làm trung tâm, tập trung vào năng lực quản trị, mức độ đóng góp cá nhân, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự minh bạch và cam kết phát triển bền vững.

Trường hợp cá nhân là người kế nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp, phải chứng minh được từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp đã mở ra lĩnh vực kinh doanh mới hoặc đem lại sự phát triển mới cho doanh nghiệp.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được phát động trên phạm vi toàn quốc từ 5-2 đến hết ngày 10-3.

Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 và các hoạt động đồng hành dự kiến tổ chức trong quý 2-2026.

