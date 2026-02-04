TPHCM ban hành giá vận tải hành khách tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên

Mức giá vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến metro số 1 được xác định là 341.910 đồng/km.

Chiều 4-2, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký quyết định ban hành giá vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Mức giá vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến metro số 1 là 341.910 đồng/km. Ảnh: QUỐC HÙNG

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về đường sắt, giá và quản lý dịch vụ công, đồng thời căn cứ đề xuất của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cùng báo cáo thẩm định, tờ trình của Sở Xây dựng TPHCM.

Theo quyết định, mức giá vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến metro số 1 được xác định là 341.910 đồng/km. Mức giá này chưa bao gồm chi phí bảo hiểm tài sản (cháy, nổ) và chi phí điện phục vụ vận hành máy móc, thiết bị tại depot, các nhà ga và trung tâm điều độ vận hành tàu (OCC). Các khoản chi phí này sẽ được thanh toán theo thực tế phát sinh theo đề nghị của đơn vị được UBND TPHCM giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị.

Giá vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện nêu trên đã bao gồm chi phí nhân công bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị và được áp dụng cho đến khi thành phố ban hành chính thức quy trình, định mức và đơn giá quản lý, vận hành tuyến tàu điện.

UBND TPHCM giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thường xuyên rà soát các yếu tố chi phí như giá điện, tiền lương và các khoản liên quan để kịp thời tham mưu điều chỉnh khi cần thiết.

Đồng thời, Ban Quản lý Đường sắt đô thị được yêu cầu khẩn trương xây dựng quy trình, định mức và đơn giá quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống để trình UBND TPHCM xem xét ban hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

QUỐC HÙNG