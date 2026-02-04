Hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng 2 con số với nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu, thời gian hoàn thành

UBND TPHCM sẽ hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng 2 con số, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch UBND TPHCM, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để triển khai, với chỉ tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận phiên họp tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 1, nhiệm vụ, giải pháp tháng 2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá, năm 2025, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, những chỉ số đạt được trong tháng qua cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư với thành phố ngày càng được củng cố.

Trong tháng 1, thành phố thu ngân sách đạt trên 105.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 180.000 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tháng cũng có hơn 5.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng trên 55% so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, hệ thống chính quyền thành phố từng bước vận hành ổn định, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Thành phố thực hiện đúng cam kết về triển khai thủ tục hành chính phi địa giới hành chính. Việc vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố giúp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thuận lợi hơn; chuyển nền hành chính từ công vụ sang phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được kết luận phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Đây là những kết quả tích cực nhưng mới là bước đầu, thành phố không được chủ quan mà phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quyết tâm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ khó khăn, nhưng thành phố có đủ các điều kiện, yếu tố và nếu quyết tâm quyết liệt sẽ đạt được. “Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, không nói khó không làm. Đừng thấy núi cao mà nản chí, phải đi mới đến”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh. Đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt, thể hiện bản lĩnh người đứng đầu.

Các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, như tập trung công tác lập quy hoạch tổng thể TPHCM, chuyển tư duy từ quản lý kiểm soát sang quản trị theo chỉ số, kết quả. Cùng với đó là các giải pháp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, chăm lo an sinh xã hội, chăm lo tết.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư. Thành phố phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu 20%, do đó các lực lượng cần xác định quyết tâm, giải quyết thủ tục đầu tư nhanh hơn, triển khai nhanh các dự án…

Ngoài ra, UBND TPHCM sẽ hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng 2 con số, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch UBND TPHCM, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để triển khai. Trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, con số, thời gian hoàn thành từng công trình, dự án. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

NGÔ BÌNH - MAI HOA