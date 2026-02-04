Đã tháo gỡ nhiều vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản tại Khu chế xuất Linh Trung (TPHCM) đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các góp ý về phí sử dụng cảng biển, mã số thuế… đã được lắng nghe, giải quyết.

Ngày 4-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp ông Kume Kunihide, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH). Ông Kume Kunuhide cho biết, JCCH có tổng cộng 1.100 hội viên, hơn 900 doanh nghiệp thuộc địa bàn TPHCM mới (chiếm khoảng 80%). Ông gửi lời cảm ơn trân trọng với sự đồng hành của lãnh đạo TPHCM, đặc biệt là tại hội nghị bàn tròn vừa qua.

Ông cho biết sau hội nghị, các sở ban ngành của TPHCM đã tích cực giải quyết các vướng mắc, kiến nghị được phía doanh nghiệp Nhật Bản nêu ra. Trong đó, nhiều vướng mắc được giải quyết dứt điểm, như doanh nghiệp tại Khu chế xuất Linh Trung đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 2-2. Ở lĩnh vực thuế, hải quan, JCCH có kiến nghị về phí sử dụng cảng biển, sau hội nghị bàn tròn TPHCM đã có sự điều chỉnh giảm xuống.

Cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành giải quyết của chính quyền TPHCM, ông Kume Kunihide cũng nêu một số vấn đề “chưa được thuận lợi”, như việc kiểm tra thuế ở các văn phòng đại diện đóng cửa và trường hợp cấp giấy chứng nhận tại khu công nghiệp Hiệp Phước.

“Được biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Những mục tiêu không dễ dàng và chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục đồng hành, góp sức với TPHCM, với Việt Nam thực hiện mục tiêu đó”, Chủ tịch JCCH nói.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi tiếp Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM. Ảnh: M.HOA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao sự quan tâm của Chủ tịch JCCH với các chủ trương chính sách phát triển của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, đặc biệt là với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đồng chí, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, vai trò của kinh tế tư nhân, của các doanh nghiệp FDI rất quan trọng. Mọi mặt sản xuất kinh doanh phải được thông thoáng và tạo điều kiện tốt nhất. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc phía JCCH đưa ra.

Đồng chí cho biết, các sở ngành đã báo cáo cụ thể các trường hợp của doanh nghiệp Nhật Bản, được hướng dẫn nộp lại hồ sơ nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện. Liên quan vấn đề mã số thuế của trường học Nhật Bản, đại diện Thuế TPHCM có mặt tại buổi làm việc cho biết đang phối hợp với các cơ quan đối chiếu, rà soát dữ liệu từ năm 1997 đến nay để giải quyết dứt điểm.

“Không phải tới hội nghị bàn tròn, TPHCM mới xem xét các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao để các sở ban ngành giải quyết dứt điểm cho doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

MAI HOA