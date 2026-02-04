Nỗ lực ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu để tăng trưởng 2 con số

Chiều 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, trực tuyến với các địa phương, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Đây là phiên họp thường kỳ tháng đầu tiên của năm 2026, năm đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2030 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc, nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đại biểu tham dự phiên họp. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chào mừng, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào các đồng chí tham dự cuộc họp vừa được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp được tổ chức với tinh thần tiếp tục triển khai công việc ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030; kế thừa và phát huy kết quả, nền tảng đã đạt được của năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua; với tinh thần hành động của Đại hội XIV, đường lối đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có cân đối lương thực - thực phẩm, năng lượng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số; công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, chuẩn bị chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ. Cùng với đó là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, bảo đảm an toàn thực phẩm…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; tích cực chuẩn bị cho nhân dân vui xuân, đón tết với tinh thần không để ai không có tết...

LÂM NGUYÊN