Cao su Đồng Nai – 96 năm vững bước cùng đất nước

Sáng 22-10, tại Trường Cao đẳng Miền Đông (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28-10-1929 – 28-10-2025).

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: NHƯ NAM

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức; lãnh đạo VRG cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đối tác và đông đảo cán bộ, công nhân ngành cao su.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành – bắt đầu từ đêm 28-10-1929, khi Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập trên đất Phú Riềng, thắp lên ngọn lửa cách mạng giữa rừng cao su bạt ngàn. Từ đây, phong trào đấu tranh của công nhân cao su lan rộng, làm nên dấu son “Phú Riềng Đỏ” – biểu tượng bất khuất của giai cấp công nhân Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHƯ NAM

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Cao su Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn cách mạng: từ đấu tranh giành độc lập đến công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trong thời kỳ hội nhập, thế hệ cán bộ, công nhân viên VRG tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết – đổi mới – sáng tạo, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: NHƯ NAM

Hiện VRG đang quản lý hơn 380.000ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia, tạo việc làm ổn định cho hơn 84.000 lao động. Giai đoạn 2020–2025, tập đoàn đạt doanh thu trên 141 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 24.371 tỷ đồng – vượt kế hoạch từ 5 đến 10%. Thu nhập người lao động tăng từ 9,4 triệu đồng/tháng năm 2020 lên hơn 11,5 triệu đồng/tháng năm 2024. Song hành với sản xuất kinh doanh, VRG đã đóng góp trên 500 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, xây dựng hàng trăm “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ cộng đồng ở nhiều vùng sâu, vùng xa.

Trao giải thưởng “Cao su Việt Nam” cho các cá nhân đoạt giải. Ảnh: NHƯ NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực và thành quả của VRG trong suốt thời gian qua. Ông đề nghị tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống “Phú Riềng Đỏ”, củng cố vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, đẩy mạnh tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, VRG cần gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tại buổi lễ, 8 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 cá nhân được trao Giải thưởng “Phú Riềng Đỏ” năm 2025; 18 cá nhân khác nhận Giải thưởng Cao su Việt Nam của VRG.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố nhãn hiệu chứng nhận “VRG GREEN” và vinh danh 2 đơn vị tiên phong. Ảnh: NHƯ NAM

Cũng trong dịp này, VRG công bố nhãn hiệu chứng nhận “VRG GREEN” – đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển bền vững. Hai đơn vị tiên phong là Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và Công ty cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom được vinh danh vì thành tích xuất sắc trong sản xuất cao su phát thải thấp – cao su Low Carbon mang nhãn hiệu “VRG GREEN”.

Tin liên quan TPHCM, 700 doanh nghiệp ngành cao su nhựa tham gia kết nối giao thương

BÙI LIÊM