Nhịp sống Đông Nam Bộ

Trung thu ấm áp tại Long Khánh và Hàng Gòn, Đồng Nai

SGGPO

Trong các ngày 21, 29-9 và 1- 10, gia đình bà Trương Thị Khư và con gái Trần Thị Kim Chi, đại diện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phát triển EPSI đã tổ chức chương trình trao tặng 1.200 phần quà trung thu cho các hộ nghèo, học sinh tại phường Long Khánh và xã Hàng Gòn (tỉnh Đồng Nai). 
 


Những phần quà mang hương vị trung thu, thể hiện tấm lòng sẻ chia, góp phần đem lại niềm vui, động viên tinh thần cho các em nhỏ và gia đình còn nhiều khó khăn.

>> PV Báo SGGP ghi lại một số hình ảnh về chương trình ý nghĩa này:

1000080968.jpg
1000080962.jpg
1000080966.jpg
1000080964.jpg
1000080965.jpg
HOÀNG BẮC - VĂN HỢP

