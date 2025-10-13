Đồng Nai: Công ty DONACOOP ủng hộ 10 tỷ đồng giúp đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10

Chiều 13-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp nhận biểu trưng số tiền 10 tỷ đồng do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DONACOOP) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra. Dự buổi tiếp nhận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long.

Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (DONACOOP) ủng hộ 10 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10

Hoạt động nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm góp phần cùng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Qua đây, lãnh đạo doanh nghiệp cũng mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trong tháng 9 vừa qua, nước ta liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão rất lớn. Đặc biệt, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Trung bộ. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, bão lũ đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy đạo lý “Thương người như thể thương thân”, tỉnh Đồng Nai tha thiết kêu gọi người dân, doanh nghiệp, các đơn vị trong tỉnh tích cực ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.

PHÚ NGÂN