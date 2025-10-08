Đồng Nai sửa chữa Quốc lộ 51, khuyến cáo người dân chủ động lộ trình

Ngày 8-10, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đang triển khai thi công sửa chữa cục bộ tuyến Quốc lộ 51, đoạn từ Km4+750 đến Km5+220 (bên trái tuyến). Thời gian thực hiện từ ngày 7 đến hết ngày 10-10.

Quốc lộ 51 - tuyến đường huyết mạch từ tỉnh Đồng Nai đi TPHCM đã xuống cấp nặng

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là xe tải nặng và xe container lưu thông giữa Đồng Nai và TPHCM. Việc sửa chữa nhằm khắc phục hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng khai thác tuyến đường trọng yếu này.

Trong thời gian thi công, lưu lượng phương tiện qua khu vực sẽ bị hạn chế, nguy cơ ùn tắc cục bộ có thể xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng Đồng Nai khuyến cáo người dân, doanh nghiệp vận tải chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, tuân thủ hệ thống biển báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng; tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại khu vực thi công để tránh gây cản trở giao thông và mất an toàn.

Nhà thầu thi công đang sửa chữa tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Để bảo đảm trật tự, an toàn trong suốt quá trình thi công, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bố trí lực lượng phối hợp điều tiết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đi sai làn, vượt rào chắn hay không chấp hành hiệu lệnh. Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân theo dõi thông tin, điều chỉnh thời gian và hành trình phù hợp, góp phần giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

