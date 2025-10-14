Đồng Nai: Tiếp nhận gần 18 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ngày 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày 3-10 đến chiều 13-10, đơn vị đã tiếp nhận hơn 4.500 lượt ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trong tháng 9 vừa qua, Biển Đông đã xuất hiện liên tiếp 4 cơn bão, trong đó bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ. Tổng thiệt hại ước tính đến ngày 2-10 lên tới hơn 11.000 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng quyên góp, ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật để giúp người dân vùng bị thiên tai sớm khôi phục cuộc sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cam kết sử dụng mọi nguồn đóng góp đúng mục đích, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Vedan Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào vượt qua bão lũ

Chiều 14-10, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Đồng Nai, cho biết Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng thông qua Hội CTĐ tỉnh nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trong chiến dịch “Chung tay vượt lũ”, ông Ni Chih Hao, Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam, đã thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên trao số tiền 1 tỷ đồng cho Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai.

“Tinh thần tương thân tương ái là giá trị cốt lõi trong văn hóa của Vedan. Khi người dân gặp thiên tai, trách nhiệm của doanh nghiệp là phải hành động thiết thực. Chúng tôi tin rằng với sự chung sức của toàn xã hội, bà con vùng lũ sẽ sớm ổn định cuộc sống”, ông Ni Chih Hao chia sẻ.

Song song với đóng góp trên, Vedan Việt Nam cũng phát động chương trình “Love and Care”, kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, ủng hộ thêm hiện vật, hiện kim để giúp người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn. Được biết, năm 2024, Vedan Việt Nam cũng từng ủng hộ 1 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 3, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hàng hoá, nhu yếu phẩm chuẩn bị đưa đến với bà con vùng bão lũ

Còn tại xã Long Hải, TPHCM, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cũng đang chung tay quyên góp nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, nước uống, thuốc tây để chuẩn bị hướng về đồng bào miền Bắc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Trong đó, tính đến ngày 13-10, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Vy đã tiếp nhận được hơn 50 tấn hàng hóa gồm gạo, mì gói, sữa, nước uống, bánh ngọt, thuốc tây, cùng nhiều nhu yếu phẩm.

Dự kiến, chuyến xe yêu thương chở nhu yếu phẩm sẽ đến với bà con ở Cao Bằng vào ngày 17-10 để chia sẻ sự khó khăn.

Quảng Ngãi hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 14-10, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.

Tỉnh Quảng Ngãi đã trích kinh phí từ Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ vừa qua. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng, hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh

Trong ngày 14-10, tại tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Hồ Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ.

Tỉnh Quảng Ngãi trao 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Ngọc Thịnh bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Nghệ An đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra. Đồng thời, mong rằng, với sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh Quảng Ngãi cùng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhân dân Nghệ An sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

PHÚ NGÂN - BÙI LIÊM - NGUYỄN TUYỀN - NGUYỄN TRANG