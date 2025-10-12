Xã Phú Hòa, Đồng Nai: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 12-10, Đảng ủy xã Phú Hòa (tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ phát động ra quân làm công tác dân vận năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phú Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trao tặng biểu trưng 2.000 cây xanh và hoa

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hòa nhấn mạnh, công tác dân vận luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Trong suốt 95 năm qua, công tác dân vận đã khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân; là nhân tố then chốt góp phần tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hỗ trợ vốn tạo sinh kế cho người dân

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Phú Hòa luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát huy truyền thống đó, xã Phú Hòa đã xây dựng kế hoạch ra quân dân vận năm 2025 với nhiều nội dung thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích của nhân dân.

Các y, bác sĩ khám và tư vấn điều trị cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đợt dân vận lần này được thực hiện từ ngày 12-10 đến hết ngày 20-11-2025 với rất nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng khó khăn về nhà ở; trao học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học; tổ chức thăm, tặng quà người uy tín, các cơ sở tôn giáo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, người có công, người già yếu, khuyết tật và các hoạt động thiết thực khác hướng về cộng đồng dân cư, các hoạt động tuyên truyền...với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Dịp này, nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đông Nam bộ đã trao 10 suất quà và học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đông Nam bộ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của xã Phú Hoà, tỉnh Đồng Nai

PHÚ NGÂN