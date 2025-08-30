Cấp nước Tân Hòa: Tiên phong đổi mới, ứng dụng công nghệ số

Từ một chi nhánh nhỏ, đến nay, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa trở thành công ty cổ phần, quản lý một hệ thống đường ống dài hơn 920km.

Công ty CP Cấp nước Tân Hòa công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới

Ngày 29-8, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – SAWACO) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Với sứ mệnh “Nâng cao chất lượng sống đô thị bằng nước sạch an toàn – phục vụ tận tâm – vận hành bền vững”, 2 thập kỷ qua, Cấp nước Tân Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phân phối, cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn ổn định cho người dân khu vực địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Trải qua 20 năm, Cấp nước Tân Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của ngành cấp nước TPHCM. Hiện nay, công ty đang quản lý hơn 150.000 đồng hồ nước, hơn 920km đường ống dẫn, đưa nguồn nước sạch đến từng hộ dân tại 11 phường thuộc địa bàn thành phố. Đặc biệt là trong việc đổi mới và ứng dụng chuyển đổi số.

UBND TPHCM trao tặng cờ truyền thống cho Công ty CP Cấp nước Tân Hòa

Từ năm 2011, Cấp nước Tân Hòa tiên phong áp dụng handheld trong ghi chỉ số. Đến năm 2018, chuyển sang smartphone, hiện đại hóa toàn bộ tác nghiệp hiện trường. Năm 2022, công ty tiếp nhận và quản lý đồng hồ nước thông minh, giúp khách hàng giám sát tiêu thụ hằng ngày.

Năm 2014, đưa vào vận hành 92 khu vực DMA, mở đầu chương trình giảm thất thoát nước. Đến năm 2022, công ty ứng dụng pin năng lượng mặt trời cho tủ điều khiển DMA. Từ năm 2020, công ty phát hành hóa đơn điện tử, dừng thu tiền mặt tại nhà, thúc đẩy giao dịch không tiền mặt. Năm 2022, cung cấp mã QR giúp khách hàng tra cứu thông tin nhanh chóng. Đến 2023, triển khai hợp đồng dịch vụ điện tử, khép kín quy trình số hóa - thuận tiện, minh bạch và hiện đại.

Năm 2020, công ty triển khai các trạm quan trắc chất lượng nước online góp phần nâng cao an toàn, minh bạch và độ tin cậy trong cấp nước.

Trong suốt 20 năm qua, đơn vị không chỉ đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa ngành cấp nước TPHCM. Hệ thống mạng lưới không ngừng được mở rộng, dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, Cấp nước Tân Hòa ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới như một lời cam kết đổi mới, hiệu quả, bền vững; lời khẳng định tầm nhìn đến năm 2030-2035 trở thành đơn vị cấp nước hiện đại, thân thiện, vì cộng đồng.

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng cờ truyền thống cho Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

HỒNG HẢI