Nước và cuộc sống

Động viên công nhân khắc phục sự cố xuyên đêm

SGGP

Khuya 2-10, tại xã Bà Điểm (TPHCM), công nhân Xí nghiệp thi công của Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn đã khẩn trương xử lý sự cố bể liên quan đến tuyến ống HDPE D180.

Sự cố gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho người dân một phần của xã Bà Điểm, buộc các công nhân làm việc xuyên đêm để khắc phục. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 3-10, công tác sửa chữa hoàn thành, giúp hệ thống cấp nước tại khu vực ổn định trở lại, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch và an toàn cho người dân.

Để động viên tinh thần và ghi nhận sự cố gắng của người lao động, đoàn công tác do Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn Huỳnh Công Phúc làm trưởng đoàn đã đến hiện trường thăm hỏi tổ sửa bể. Ông cũng nhắc nhở đội ngũ thi công luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm để sớm khắc phục sự cố.

HOÀNG LONG

