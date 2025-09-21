SAWACO hỗ trợ người dân trám, lấp giếng khoan, hạn chế sử dụng nước ngầm

Ngày 20-9, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) phối hợp với các phường, xã trên địa bàn TPHCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tuyên truyền đến người dân Chương trình hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm.

Các đại biểu khánh thành trụ nước uống tại vòi ngày 20-9-2025

Địa điểm chính của chương trình diễn ra tại xã Tân Nhựt (TPHCM) và 9 địa điểm khác trên toàn thành phố. Chương trình có sự tham gia của hàng ngàn người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, đại diện các tổ chức xã hội và đặc biệt các hộ dân đang sử dụng nước giếng khoan.

Hỗ trợ người dân trám, lấp giếng khoan

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về những tác động tiêu cực của việc khai thác và sử dụng nước ngầm; vận động cộng đồng hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm, góp phần bảo vệ mạch nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún đất; giúp người dân nhận biết các chiêu trò lừa đảo liên quan đến dịch vụ cấp nước...

Theo SAWACO, tại TPHCM tình trạng khai thác trái phép nước ngầm thiếu kiểm soát đang dẫn đến tình trạng nguồn nước ngày càng cạn kiệt gây sụt lún và ô nhiễm môi trường. Điều đó đòi hỏi nếu không kiểm soát nghiêm ngặt, hệ quả là nguồn nước ngầm ngày càng suy kiệt, chất lượng môi trường suy giảm và sức khỏe cộng đồng bị đe dọa.

Hướng dẫn người dân cài App SAWACO CSKH

Do đó, để đạt được hiệu quả cao nhất, việc hợp tác và chung tay của cộng đồng là vô cùng quan trọng. Mỗi cá nhân, từng hộ gia đình và doanh nghiệp đều phải tham gia tích cực vào các chiến dịch vận động sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước ngầm.

Dịp này, Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM - đơn vị trực thuộc SAWACO đã tổ chức chương trình “Hỗ trợ người dân trám, lấp giếng khoan”, thực hiện tại các hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Nhựt.

Theo ông Nguyễn Mười, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM, hiện còn khoảng 10% người dân trên địa bàn đơn vị phụ trách vẫn còn dùng nước giếng khoan. Đơn vị đang có kế hoạch hỗ trợ người dân trám lấp giếng, chuyển qua dùng nước sạch khi đã được phủ sóng mạng lưới cấp nước.

Ông Nguyễn Mười cho biết, thời gian đầu, đơn vị sẽ hỗ trợ 100% kinh phí trám lấp giếng cho người dân, để khuyến khích giảm khai thác nước ngầm.

Tại các điểm diễn ra chương trình, SAWACO đã trao quà cho các gia đình khó khăn, trao tặng trụ uống nước tại vòi và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SAWACO CSKH, nhận biết lừa đảo.

