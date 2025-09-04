“Mắt xích” hiện đại hóa ngành cấp nước TPHCM

Trải qua 20 năm hoạt động, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa (Cấp nước Tân Hòa, thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO) đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của ngành cấp nước TPHCM. Hiện nay, công ty quản lý hơn 150.000 đồng hồ nước, hơn 920km đường ống dẫn, đưa nguồn nước sạch đến từng hộ dân tại 11 phường thuộc địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM trao tặng cờ truyền thống cho Công ty CP Cấp nước Tân Hòa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Cấp nước Tân Hòa phục vụ 11 phường Từ ngày 1-7, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Cấp nước Tân Hòa quản lý hệ thống cấp nước tại 11 phường ở TPHCM gồm: Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú và một phần phường Phú Nhuận.

Tiên phong chuyển đổi số

Nhớ lại giai đoạn cư dân cả chung cư phải sử dụng nước giếng khoan, bà Trần Thị Thu Ba (ngụ chung cư số 18 đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) vẫn còn ngao ngán: “Trong một thời gian dài trước đây, 53 hộ dân sống ở khu chung cư phải sử dụng nước giếng khoan bơm lên bể chứa, sau đó được tiếp tục bơm lên các tầng để cư dân sử dụng. Nhiều khi cúp điện không thể dùng máy bơm thì cư dân phải đi xách từng thùng nước từ dưới lên để sử dụng”. Theo bà Thu Ba, năm 2018, Cấp nước Tân Hòa lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho toàn thể cư dân chung cư. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, người dân nơi đây chuyển sang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của công ty và không còn dùng nước giếng nữa. Niềm vui của bà Thu Ba cũng là niềm hạnh phúc của hơn 150.000 hộ dân hiện đang sử dụng nước sạch từ đồng hồ nước do Cấp nước Tân Hòa cung cấp.

Theo đại diện Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, với sứ mệnh “Nâng cao chất lượng sống đô thị bằng nước sạch an toàn - phục vụ tận tâm - vận hành bền vững”, 2 thập kỷ qua, Cấp nước Tân Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phân phối, cung cấp nước sạch. Qua đó, Cấp nước Tân Hòa đã đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho người dân khu vực địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển và đổi mới, Cấp nước Tân Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong việc đổi mới và ứng dụng chuyển đổi số. Từ một chi nhánh trực thuộc SAWACO, đến nay Cấp nước Tân Hòa trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái cấp nước TPHCM. Đại diện Cấp nước Tân Hòa chia sẻ, từ năm 2011, đơn vị tiên phong áp dụng handheld (thiết bị điện tử cầm tay) trong ghi chỉ số. Đến năm 2018, chuyển sang ghi chỉ số nước bằng điện thoại thông minh (smartphone), hiện đại hóa toàn bộ tác nghiệp hiện trường. Năm 2022, công ty tiếp nhận và quản lý đồng hồ nước thông minh, giúp khách hàng giám sát lượng nước tiêu thụ hàng ngày.

Năm 2014, Cấp nước Tân Hòa đưa vào vận hành 92 khu vực DMA (khu vực cấp nước), mở đầu chương trình giảm thất thoát nước và đến năm 2022, công ty ứng dụng pin năng lượng mặt trời cho tủ điều khiển DMA. Từ năm 2020, công ty phát hành hóa đơn điện tử, dừng thu tiền mặt tại nhà, thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt. Cũng trong năm 2020, công ty triển khai các trạm quan trắc chất lượng nước online góp phần nâng cao an toàn, minh bạch và độ tin cậy trong cấp nước. Hai năm sau, vào năm 2022, công ty triển khai cung cấp mã QR giúp khách hàng tra cứu thông tin nhanh chóng. Đến năm 2023, triển khai hợp đồng dịch vụ điện tử, khép kín quy trình số hóa thuận tiện, minh bạch và hiện đại.

Tinh thần phụng sự cộng đồng Tháng 8-2005, Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa ra đời, trên cơ sở tách ra từ Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân và được giao phụ trách khu vực quận Tân Phú trước đây (trừ phường Phú Trung), quận Tân Bình trước đây và một phần phường 10, quận Phú Nhuận trước đây. Đến tháng 1-2015, công ty chính thức vận hành theo mô hình công ty cổ phần sau khi được UBND TPHCM phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty CP Cấp nước Tân Hòa… Trong hành trình 20 năm, Cấp nước Tân Hòa luôn giữ vững vai trò là một điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới cấp nước thành phố. Công ty chú trọng đầu tư mở rộng mạng lưới tuyến ống, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống chung của SAWACO, đưa nguồn nước sạch đến các vùng cuối nguồn, đặc biệt là những khu vực dân cư mới hình thành, xa trung tâm, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Hơn 920km đường ống dẫn nước sạch đến từng hộ dân

Trong hành trình 20 năm không ngừng phát triển, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa luôn giữ vững vai trò là một điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới cấp nước thành phố. Công ty chú trọng đầu tư mở rộng mạng lưới tuyến ống, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống chung của SAWACO, đưa nguồn nước sạch đến các vùng cuối nguồn, đặc biệt là những khu vực dân cư mới hình thành, xa trung tâm, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Theo đó, đơn vị đang quản lý hơn 150.000 đồng hồ nước, hơn 920km đường ống dẫn, đưa nguồn nước sạch đến từng hộ dân tại 11 phường thuộc địa bàn TPHCM. Cùng với việc mở rộng hệ thống mạng lưới, đến nay, dịch vụ khách hàng của Cấp nước Tân Hòa ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo ông Lê Trọng Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, 2 thập kỷ hình thành và phát triển là một cột mốc quan trọng ghi nhận chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đơn vị. Ông Lê Trọng Thuần chia sẻ, đây cũng là lúc cả tập thể cùng hướng về tương lai, tiếp tục phát triển công ty theo hướng bền vững; ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng một Cấp nước Tân Hòa bền bỉ hơn, chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn. “Để dòng chảy vững tiến không phải là một khẩu hiệu mà là lời cam kết xuyên suốt đối với cộng đồng”, ông Lê Trọng Thuần nhấn mạnh.

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng giám đốc SAWACO, đánh giá cao những kết quả, thành tựu Cấp nước Tân Hòa đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển. “Đời sống sinh hoạt của người dân tốt hơn từng ngày một phần nhờ giọt nước sạch quý giá do công ty cung cấp. Tôi tri ân sâu sắc từng cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty. Thời gian tới có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đơn vị cần tiếp tục đổi mới, phục vụ khách hàng chu đáo hơn nữa; phải lấy người dân là trung tâm của các hoạt động”, ông Bùi Thanh Giang nhắn nhủ.

Ông DƯƠNG HỒNG NHÂN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO: Khẳng định vị thế trong lĩnh vực cấp nước Những thành tựu Công ty CP Cấp nước Tân Hòa đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tâm huyết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động. Từ việc chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn phục vụ cấp nước đến ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản trị doanh nghiệp, vận hành phân phối nước, chủ động triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phục vụ khách hàng, đơn vị đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực cấp nước. Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tựu công ty đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của tập thể công ty trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và những thách thức về nguồn nước, về tăng trưởng dân số cơ học, về nâng cao chất lượng sống của người dân, vai trò của công ty càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, năng lực chuyên môn vững vàng cùng sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên, Cấp nước Tân Hòa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG THẢO