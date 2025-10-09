Nước và cuộc sống

Chăm sóc sức khỏe tim mạch người lao động

SGGP

Công ty CP Cấp nước Thủ Đức vừa tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với chủ đề: “Đừng bỏ lỡ nhịp đập - Bảo vệ trái tim, Phòng chống đột quỵ” ngay tại trụ sở công ty.

Trong khuôn khổ hoạt động, toàn bộ cán bộ, công nhân viên công ty đã được khám, đo và theo dõi huyết áp, đường huyết; tư vấn trực tiếp về tình trạng sức khỏe tim mạch; lắng nghe các chuyên đề y khoa từ đội ngũ bác sĩ chuyên môn.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về bệnh tim mạch - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và là gánh nặng y tế tại Việt Nam. Chương trình giúp cán bộ, công nhân viên hiểu rõ hơn về các nguy cơ bệnh tim mạch, đồng thời định hướng xây dựng lối sống lành mạnh để phòng ngừa đột quỵ, bảo vệ sức khỏe bản thân.

TỐ NGA

Từ khóa

Công nhân viên Đường huyết Bệnh tim Huyết áp Y khoa Tim mạch Đo Đột quỵ Chuyên đề Lắng nghe

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn