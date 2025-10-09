Chăm sóc sức khỏe tim mạch người lao động

Trong khuôn khổ hoạt động, toàn bộ cán bộ, công nhân viên công ty đã được khám, đo và theo dõi huyết áp, đường huyết; tư vấn trực tiếp về tình trạng sức khỏe tim mạch; lắng nghe các chuyên đề y khoa từ đội ngũ bác sĩ chuyên môn.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về bệnh tim mạch - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và là gánh nặng y tế tại Việt Nam. Chương trình giúp cán bộ, công nhân viên hiểu rõ hơn về các nguy cơ bệnh tim mạch, đồng thời định hướng xây dựng lối sống lành mạnh để phòng ngừa đột quỵ, bảo vệ sức khỏe bản thân.

TỐ NGA