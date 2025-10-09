Người dân xã Bình Khánh, TPHCM: Gắn đồng hồ nước thông minh, thanh toán qua app

Gia đình ông Nguyễn Văn Thành có hơn 40 năm sinh sống tại cù lao Mỹ Khánh (xã Bình Khánh, TPHCM) vừa được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - SAWACO) đến nhà lắp đặt đồng hồ nước. Đây là điều ông Thành và hàng chục hộ dân ở cù lao Mỹ Khánh mong chờ từ nhiều năm nay.

Hướng dẫn người dân cù lao Mỹ Khánh cài và sử dụng app SAWACO CSKH

Mỗi nhà một đồng hồ nước

Trong niềm phấn khởi, ông Thành chia sẻ: “Có đồng hồ nước riêng, giờ đây gia đình tôi có thể chủ động trong sử dụng nước sạch, kiểm tra lượng nước sử dụng và trả tiền nước hàng tháng. Nước lại sạch, trong và dồi dào, điều mà gia đình tôi luôn mong muốn từ lâu nay”.

Có đồng hồ nước riêng của gia đình và gắn trong sân nhà là điều đơn giản của những hộ dân thành thị, nhưng đó là điều rất quý giá đối với người dân ở cù lao Mỹ Khánh. Đây là một cù lao nằm ở xã Bình Khánh, do xung quanh bao bọc bởi sông, rạch, nên người dân khu vực gần như bị tách biệt với bên ngoài. Trước đây, gia đình ông Thành và người dân sống tại cù lao Mỹ Khánh phải mua nước sạch từ sà lan của các vệ tinh chở đến rồi dự trữ sử dụng dần. Năm 2018, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ lắp đặt đồng hồ nước chung cho người dân sau khi hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước đưa qua. “Từ ngày có nước sạch được cấp qua đường ống nước, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đỡ vất vả hơn nhiều. Đến nay, ngành cấp nước gắn riêng đồng hồ nước đến từng hộ gia đình lại càng giúp chúng tôi có cuộc sống thuận tiện hơn”, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ.

Cùng niềm vui ấy là hàng chục hộ dân sống tại cù lao Mỹ Khánh đã hơn 50 năm, trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn về hạ tầng kỹ thuật. Bà Nguyễn Thị Quên mừng rỡ khi hệ thống cấp nước đưa về cù lao Mỹ Khánh ngày càng hiện đại. Gia đình bà Quên đã có nhiều trải nghiệm bằng những cách sử dụng nước sạch, từ việc đi ghe mua nước sạch rồi vượt sông chở về nhà đến sử dụng nước ở bồn cấp nước tập trung. “Giờ thì phấn khởi lắm, điện, nước đều hoàn thiện, đời sống người dân được nâng cao”, bà Quên bày tỏ. Không chỉ gắn đồng hồ nước tập trung và riêng đến từng nhà dân, công đoàn, đoàn thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ còn thực hiện công trình ký hợp đồng điện tử với khách hàng, lắp đặt đồng hồ nước thông minh, cài app SAWACO chăm sóc khách hàng và hướng dẫn thanh toán tiền nước online đến người dân ở cù lao Mỹ Khánh.

Ông Nguyễn Văn Nhiễu, người đã sống hơn 43 năm tại cù lao Mỹ Khánh hồ hởi bởi từ nay ông không phải đi xa đến điểm đóng tiền nước, mà có thể đóng qua ứng dụng chăm sóc khách hàng (app SAWACO CSKH). Sau khi được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ hướng dẫn cách cài app cũng như cách tra cứu thông tin về dịch vụ cấp nước (chỉ số đồng hồ nước, theo dõi lượng tiêu thụ, hóa đơn hàng tháng, thông báo tiền nước, nhắc thanh toán, thanh toán trực tuyến); thông báo thi công, sửa chữa, gián đoạn nước, chất lượng nước…, ông Nhiễu thấy vô cùng tiện lợi. “Tôi vẫn còn chút lúng túng khi sử dụng app, nhưng các con tôi thì thích nghi và sử dụng rất tốt, nên tôi thấy rất thuận tiện”, ông Nhiễu chia sẻ.

Linh hoạt hình thức thanh toán

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Trưởng ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh cho biết, hiện cù lao Mỹ Khánh có hơn 60 hộ dân đang sinh sống. Nhớ lại thời điểm khó khăn phải chở từng can nước bằng ghe bên kia sông về sử dụng, giờ nước được kéo đến tận nhà và thanh toán tiền qua app, ông rất vui mừng. Cụ thể, trước đây, người dân phải đi đò đến nơi đóng tiền nước, giờ thì mọi người có thể dễ dàng thanh toán qua app SAWACO CSKH là điều rất ý nghĩa và thuận tiện. Theo ông Cường, trước đây, nước sạch được cấp thông qua đồng hồ tổng, đồng hồ con đặt cách xa nhà dân tới vài trăm mét, thậm chí hơn cả cây số. Đường ống dẫn băng qua rạch, rừng dừa nước nên khi có sự cố vỡ ống nước, sút điểm nối người dân… không biết đâu mà lần. Ngay cả nhân viên công ty cấp nước cũng phải lần mò tìm điểm sự cố để khắc phục. Giờ đây, thông qua những chiếc đồng hồ nước thông minh được gắn tại nhà dân, mọi sự cố cúp nước của người dân Mỹ Khánh được báo về ngay hệ thống quản lý để đơn vị cấp nước xác định được vị trí sự cố.

Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, chia sẻ, việc cấp nước trên địa bàn huyện Cần Giờ (trước đây) có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Thuận lợi là các chính sách, chủ trương của thành phố, sự hỗ trợ của địa phương và sự đồng tình của người dân, nhưng ngành cấp nước cũng gặp nhiều khó khăn như việc tồn tại nhiều phương thức cấp nước khác nhau. “SAWACO cấp nước trực tiếp cho khách hàng và cấp gián tiếp thông qua công ty, hộ kinh doanh. Vì vậy, chất lượng cấp nước, công tác quản lý, dịch vụ khách hàng, giá nước, áp lực có sự không đồng bộ”, ông Trần Văn Túc cho biết. Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ về đường ống, đồng hồ nước về doi Mỹ Khánh cũng khó thực hiện. Là địa bàn còn khó khăn về tự nhiên với địa bàn rộng lớn, rừng ngập mặn xen sông rạch chằng chịt nên việc vận hành hệ thống cấp nước và bảo trì, duy tu cũng gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, khi đồng hồ nước được lắp đặt vào sát nhà dân, là đồng hồ nước thông minh giúp việc xác định sự cố dễ dàng, chính xác. Người dân thoát cảnh cúp nước phải đi tìm nơi gặp sự cố. Ngành cấp nước cũng thuận lợi hơn khi không còn phải đi đò vượt sông để ghi chỉ số nước tiêu thụ, bởi mọi thông số đều được báo về hệ thống.

Theo ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, xí nghiệp lấy mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ nên mục tiêu những chương trình, kế hoạch, hành động hướng đến sự tốt nhất cho khách hàng. Đến nay, cơ bản 100% người dân trên địa bàn phục vụ của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đều đã được sử dụng nước sạch. Đó cũng là kết quả từ sự nỗ lực của ngành nước thành phố. Hiện nay, hòa cùng xu hướng số hóa, việc ứng dụng công nghệ được Đảng bộ SAWACO chỉ đạo sát sao và xí nghiệp luôn tập trung thực hiện. Điểm nổi bật mà xí nghiệp đạt được là gắn đồng hồ nước thông minh cho nhiều hộ dân ở các nơi còn đi lại khó khăn. Nhờ đồng hồ nước thông minh, đơn vị có thể nhanh chóng phát hiện sự cố để thông tin, cảnh báo khách hàng xử lý

PHƯƠNG THẢO