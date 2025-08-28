Nước và cuộc sống

Học sinh tìm hiểu lịch sử ngành cấp nước thành phố

SGGP

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức chương trình tham quan “SAWACO Tour - Hành trình tìm hiểu lịch sử ngành cấp nước thành phố” dành cho 187 cán bộ nhân viên và con em cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.

Tham gia chương trình, các em học sinh được tham quan Thủy đài cổ Sài Gòn, tọa lạc tại phường Xuân Hòa (TPHCM), nghe về lịch sử hình thành, kết cấu, cách thức vận hành của Thủy đài xưa; phòng Truyền thống ngành nước thành phố, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá ghi lại hành trình 150 năm phát triển của hệ thống cấp nước đô thị TPHCM; tham quan Nhà máy nước Thủ Đức, tìm hiểu thực tế khu lắng lọc, khu hóa nghiệm, hệ thống giám sát chất lượng nước, công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong công tác xử lý nước. Các em còn được tham gia chương trình minigame “Rung chuông vàng” với những kiến thức về ngành nước, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên nước.

HẠNH NGUYÊN

Từ khóa

Nhà máy nước Thủ Đức Hóa nghiệm Xuân Hòa Minigame Rung chuông vàng Hệ thống cấp nước Lắng Tọa lạc Kết cấu TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn