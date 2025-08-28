Học sinh tìm hiểu lịch sử ngành cấp nước thành phố

Tham gia chương trình, các em học sinh được tham quan Thủy đài cổ Sài Gòn, tọa lạc tại phường Xuân Hòa (TPHCM), nghe về lịch sử hình thành, kết cấu, cách thức vận hành của Thủy đài xưa; phòng Truyền thống ngành nước thành phố, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá ghi lại hành trình 150 năm phát triển của hệ thống cấp nước đô thị TPHCM; tham quan Nhà máy nước Thủ Đức, tìm hiểu thực tế khu lắng lọc, khu hóa nghiệm, hệ thống giám sát chất lượng nước, công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong công tác xử lý nước. Các em còn được tham gia chương trình minigame “Rung chuông vàng” với những kiến thức về ngành nước, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên nước.

HẠNH NGUYÊN