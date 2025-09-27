Cấp ngay nước sạch qua xe bồn khi có sự cố hệ thống cấp nước

Người dân cư xá Thanh Đa nhận túi nước đề phòng sự cố mất nước diện rộng tại chương trình diễn tập

Hoạt động nhằm ứng phó sự cố bể ống cấp nước và giúp cán bộ, công nhân viên ngành cấp nước thuần thục các quy trình ứng phó với sự cố trên hệ thống cấp nước.

Theo đó, hoạt động diễn tập được thực hiện tại lô I, II cư xá Thanh Đa – nơi có 321 hộ dân đang sinh sống. Thời gian qua, Công ty CP Cấp nước Gia Định đảm nhiệm việc cung cấp nước sạch cho người dân nơi đây thông qua đồng hồ tổng. Lượng nước tiêu thụ hàng tháng khoảng 2.000 m3.

Cấp nước cho người dân từ xe bồn bằng bơm tăng áp qua trụ nước chữa cháy vào hệ thống cấp nước lô I và II

Cụ thể, tình huống Công ty CP Cấp nước Gia Định giả định để thực hiện diễn tập là: có một sự cố gây bể ống nước, làm mất nước tại lô I, II cư xá Thanh Đa. Thời gian mất nước kéo dài 12 tiếng, nên các bộ phận của Công ty CP Cấp nước Gia Định phải phối hợp và kích hoạt phương án cấp nước khẩn cấp để duy trì cấp nước cho người dân. Cụ thể là cấp nước qua xe bồn, phát túi nước cá nhân trong thời gian khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Gia Định cho biết, 7 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa với hơn 1.200 hộ dân được cung cấp nước sinh hoạt từ tuyến ống cấp nước chính D400, sau đó từ mạng lưới ống nhánh đi vào các bể ngầm đưa lên nhà từng hộ dân. Do đây là chung cư cũ, niên hạn trên 50 năm nên khả năng xảy ra các sự cố hư hỏng, gây mất nước hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhân viên Công ty CP Cấp nước Gia Định trao túi nước và hỗ trợ người dân tại buổi diễn tập

Sau khi tham gia chương trình diễn tập, ông Phạm Năng Long, Trưởng Khu phố 1, phường Bình Quới, cho biết từ lâu nay, tại cư xá chưa xảy ra sự cố bể ống nước. Việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp nước là việc làm thiết thực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong cung cấp nước sạch liên tục cho người dân. Buổi diễn tập cũng nhằm phòng tránh sự cố mất nước, cách ứng phó khi xảy ra mất nước cho hàng ngàn hộ dân.

Thông tin từ SAWACO, hiện nay, mỗi ngày đơn vị sản xuất và cung cấp nước khoảng 2,4 triệu m3 nước sạch cho người dân trên địa bàn TPHCM thông qua 2 cụm Nhà máy Thủ Đức và Nhà máy Tân Hiệp.

PHƯƠNG THẢO