Cắt bỏ khối u "khủng", cứu sống nữ bệnh nhân 35 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) vừa phẫu thuật khẩn, cứu sống một bệnh nhân nữ mang khối u nang buồng trứng kích thước “khủng” bị xoắn, xuất huyết, có nguy cơ vỡ, đe dọa tính mạng.

Ngày 10-9, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Ninh, cho biết, bệnh nhân L.T.T.H. (35 tuổi, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng dưới, khó khăn khi đại tiểu tiện. Qua siêu âm, chụp cắt lớp, bác sĩ phát hiện khối u lớn bất thường, xuất huyết và có dấu hiệu xoắn.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiển, Phó khoa phụ sản, cho biết: “Khối u có kích thước ước chừng bằng quả bưởi, dính chặt vào tử cung và đại tràng sigma, làm tăng độ phức tạp trong xử lý. Nếu không mổ sớm, bệnh nhân có thể hoại tử buồng trứng, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”.

Hiện bệnh nhân đã ổn định sau phẫu thuật

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ. Ê kíp đã bóc tách, loại bỏ khối u, bảo tồn các cơ quan sinh sản và ngăn biến chứng. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục theo dõi phục hồi.

MINH PHONG