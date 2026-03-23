“Cầu nối số” ở cơ sở

Sáng cuối tuần, bà Trần Thị Kim Vân (52 tuổi) đến Văn phòng khu phố 52, phường Phú Thọ Hòa nhờ “Tổ công nghệ số cộng đồng” hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự... Được đoàn viên, thanh niên túc trực ở đây hướng dẫn cặn kẽ từng bước, từ thao tác trên điện thoại thông minh đến nộp hồ sơ trực tuyến, bà ra về với tâm trạng hài lòng.

Câu chuyện nhỏ ấy đang diễn ra ở nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, màu áo xanh tình nguyện thường xuyên xuất hiện tại các khu phố, trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã, đặc khu. Với lợi thế am hiểu công nghệ và sự năng động, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trở thành “cầu nối số”, giúp người dân, nhất là người lớn tuổi, tiếp cận nền tảng số, thực hiện thủ tục trực tuyến thuận tiện hơn.

Không dừng ở việc làm thay, lực lượng trẻ tập trung hướng dẫn để người dân tự làm được và có thể tự hướng dẫn lại cho người khác. Các bạn trẻ còn chuyển tải những quy trình, thuật ngữ công nghệ thành ngôn ngữ dễ hiểu để mọi người dễ nắm bắt. Từ chỗ lúng túng, người dân đã chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước thay đổi cách tương tác với chính quyền.

Ở một số địa phương, đoàn viên, thanh niên “lấy chuyên môn làm tình nguyện” bằng cách xây dựng chatbot hỗ trợ thủ tục hành chính, hệ thống tra cứu thủ tục hành chính bằng trí tuệ nhân tạo (AI)... Trong các hoạt động phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, lực lượng này cũng hỗ trợ người dân tra cứu thông tin cử tri, địa điểm bỏ phiếu qua VNeID, đồng thời thực hiện các sản phẩm truyền thông giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng trẻ, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhiều địa phương ở TPHCM đã được cải thiện rõ rệt, thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn, người dân không còn phải đi lại nhiều lần như trước. Những kết quả này bắt nguồn từ những hành động rất cụ thể của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân. Người trẻ không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, mà còn là lực lượng lan tỏa, đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

CẨM TUYẾT