Xã Phước Thành: Tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ xã

UBND xã Phước Thành (TPHCM) tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, điều hành và cải cách hành chính.

Ngày 22-1, UBND xã Phước Thành, TPHCM đã tổ chức hội nghị tập huấn, ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý, điều hành và cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc hệ thống chính trị xã.

Chương trình tập huấn chủ yếu hướng dẫn các kỹ năng về sử dụng AI để phục vụ công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu, xây dựng kế hoạch, báo cáo... Bên cạnh đó, thông qua tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hình thành thái độ đúng đắn, trách nhiệm trong sử dụng AI, đảm bảo an toàn, bảo mật, phù hợp với định hướng chính trị, pháp lý và yêu cầu công tác chuyên môn trong thời kỳ chuyển đổi số.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, cán bộ, công chức xã Phước Thành đã tham gia đầy đủ các nội dung theo chương trình, tích cực trao đổi, thảo luận và thực hành, thể hiện quyết tâm ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động xã Phước Thành tham gia chương trình tập huấn

Trước đó vào ngày 21-1, Đảng ủy xã Phước Thành cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, MTTQ xã.

CAO SƠN