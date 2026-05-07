Tập huấn sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho học sinh

Hàng trăm học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Long Hải, TPHCM) cùng cán bộ, giáo viên nhà trường vừa được hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tra cứu thủ tục hành chính và thực hành nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại thông minh.

Ngày 7-5, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hải phối hợp với Trường THCS Nguyễn Công Trứ tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lớp 9 cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giới thiệu “Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến” do đơn vị biên soạn và thiết kế dưới dạng bảng mã QR tổng hợp.

Với sổ tay này, người sử dụng thông qua điện thoại thông minh có thể tra cứu quy trình thực hiện 43 thủ tục hành chính thiết yếu; tiếp cận nhanh 7 lĩnh vực trọng tâm gồm hộ tịch, chứng thực, đất đai, xây dựng, hộ kinh doanh, nội vụ và y tế - giáo dục. Đồng thời, người dân có thể thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nhà mà không phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hải mong rằng mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên, hỗ trợ người thân, bạn bè thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến. Mặt khác, từ nay đến ngày 16-5, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn tương tự tại tất cả các trường THCS trên địa bàn nhằm mở rộng việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong cộng đồng.

