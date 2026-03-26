Đa dạng hóa giáo dục STEM trong trường học

Giáo dục STEM là phương thức trang bị kiến thức khoa học cho học sinh gắn liền với ứng dụng thực tiễn. Ở đó, học sinh được trực tiếp tham gia thiết kế, chế tạo sản phẩm, nhờ vậy mà rèn luyện tư duy logic và kỹ năng giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra trong cuộc sống.

Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) vừa tổ chức Ngày hội trải nghiệm STEM/STEAM, thu hút sự tham gia sôi nổi của khoảng 1.800 giáo viên và học sinh. Điểm nhấn của sự kiện là 43 gian hàng trưng bày các sản phẩm có sự vận dụng linh hoạt kiến thức liên môn, đặc biệt là sự kết hợp giữa Toán học với các bộ môn khác.

Học sinh trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một) tham gia Ngày hội trải nghiệm STEM/STEAM

Thầy Phạm Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường nhận định, sự kiện đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo cả thầy và trò. Nếu như với giáo viên, đây là cơ hội để bứt phá, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp liên môn và bám sát thực tiễn; thì với học sinh, ngày hội mở ra một sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi các em tự do hiện thực hóa ý tưởng và vận dụng bài học vào đời sống.

Tương tự, tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường Thuận An, TPHCM), mô hình giáo dục STEM cũng được triển khai đồng bộ theo hướng mở, thu hút đông đảo sự quan tâm của giáo viên và học sinh. Các em học sinh được rèn giũa năng lực tư duy thông qua việc trực tiếp thiết kế và chế tạo sản phẩm. Điển hình như chuyên đề “Ứng dụng STEM thiết kế hologram”, một sân chơi học thuật độc đáo kết nối giữa kiến thức Toán, Vật lý với Tin học và Công nghệ vào việc thiết kế, chế tạo mô hình trình chiếu 3D.

Học sinh Trường THPT Trịnh Hòa Đức tham gia chuyên đề “Ứng dụng STEM thiết kế hologram”

Theo thầy Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức, việc duy trì thường xuyên các câu lạc bộ và hoạt động trải nghiệm STEM không chỉ truyền cảm hứng học tập mà còn giúp nhà trường sớm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng khoa học - công nghệ, từ đó hỗ trợ hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp.

Sự đa dạng hóa trong các hoạt động giáo dục STEM đang mang lại những thành tựu tích cực trên nhiều phương diện, nhất là tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính sáng tạo qua quá trình tự tìm tòi và thử nghiệm. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để từng bước xây dựng nguồn nhân lực số, có tư duy kỹ thuật nhạy bén, sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của thời đại tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

CAO SƠN