Sau lớp tập huấn AI, trường mầm non tự xây dựng thư viện số

Sáng 3-2, Trường mầm non Họa Mi (phường An Nhơn, TPHCM) ra mắt công trình thư viện số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục mầm non.

Nghi thức cắt băng ra mắt công trình thư viện số

Công trình thư viện số với hơn 100 bài giảng, đa dạng lĩnh vực, trong đó hơn 75% sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao và đã được tích hợp chính thức vào bộ giáo án điện tử của nhà trường.

Tại buổi lễ, nhà trường cũng giới thiệu Robot tương tác thông minh do nhà trường thiết kế, ứng dụng AI, có thể giải đáp thắc mắc, giúp trẻ khám phá khoa học, qua đó kích thích sự tò mò và sáng tạo.

Robot tương tác thông minh, ứng dụng AI giải đáp thắc mắc cho trẻ



Bên cạnh việc số hóa, nhà trường cũng mở rộng thêm không gian thư viện, với nhiều góc khám phá: góc đường sách, có trang bị thêm máy tính bảng phục vụ các bài giảng sinh động; góc Athens (Hy Lạp - Plato's Garden), tái hiện nền văn minh phương Tây; khu vực Trung tâm - Quốc Tử Giám (Việt Nam), tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc…

Công trình thư viện số có hơn 100 bài giảng được tích hợp đồng bộ vào giáo án

Theo đại diện nhà trường, ý tưởng xây dựng thư viện số và ứng dụng AI vào dạy học hình thành từ khóa tập huấn “Ứng dụng AI nâng cao hiệu suất công việc”, do UBND phường An Nhơn tổ chức.

Trước đây, giáo viên mất nhiều thời gian để chọn các hình ảnh phù hợp với từng bài giảng và việc lưu trữ còn rải rác, nhờ ứng dụng công nghệ nên hiện nay giáo viên có thể sáng tạo nội dung, hình ảnh sinh động phù hợp với từng bài giảng và việc lưu trữ đồng bộ, thuận tiện hơn.

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa mi chia sẻ về công trình thư viện số

Tại lễ ra mắt, cô Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông qua thư viện số, nhà trường kỳ vọng sẽ giúp trẻ sớm tiếp cận nguồn tri thức đa dạng từ công nghệ, học cách tôn trọng sự khác biệt, đa dạng văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước ngay từ bậc mầm non.

BÙI TUẤN