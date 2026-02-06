Nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong thực thi công vụ

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên phát biểu tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Theo Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên, trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các công cụ trợ lý ảo đang trở thành công nghệ nền tảng, tác động sâu rộng đến phương thức quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung hướng dẫn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 102 phường, xã (thuộc khu vực TPHCM cũ) với các nội dung trọng tâm gồm: triển khai cấp bản quyền và hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công; giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng hệ sinh thái công cụ số kết hợp AI phục vụ công tác hành chính và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở thông qua báo cáo tham luận của phường Minh Phụng về mô hình, cách làm và hiệu quả ứng dụng NotebookLM và trợ lý ảo AI trong công tác hành chính công.

Được biết, năm 2025 thành phố đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực AI với gần 500 lượt cán bộ, công chức tham gia. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn triển khai cấp bản quyền và hướng dẫn sử dụng AI trong khu vực công, nhằm nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, việc triển khai được thực hiện theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1, triển khai trong quý 1-2026, tập trung cấp bản quyền và hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo AI (Gemini và NotebookLM) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong đó, Gemini được ứng dụng để hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp nội dung và tra cứu thông tin chuyên ngành; NotebookLM được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và làm việc với tài liệu hành chính, văn bản pháp luật, đồng thời từng bước khai thác khả năng hỗ trợ người dân trong việc tra cứu, tìm kiếm, tóm tắt và hiểu nội dung các văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, dễ tiếp cận.

Giai đoạn 2, triển khai trong quý 2-2026, tiếp tục mở rộng cấp bản quyền và hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phục vụ nâng cao hiệu quả xử lý công việc hành chính và công tác báo cáo, truyền thông, gồm ChatGPT và Canva. Theo đó, ChatGPT được khai thác để hỗ trợ soạn thảo văn bản hành chính, báo cáo, kế hoạch, phân tích nội dung và xử lý các tình huống nghiệp vụ; Canva được sử dụng để thiết kế trình chiếu, infographic, tài liệu tuyên truyền và xây dựng các báo cáo trực quan, sinh động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông chính sách.

