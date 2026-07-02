Cầu truyền hình trực tiếp "Rạng rỡ tên Người"

Cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận "Rạng rỡ tên Người" được truyền hình trực tiếp lúc 19h ngày 2-7 trên kênh HTV9, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Cầu truyền hình "Rạng rỡ tên người" sẽ tái hiện chặng đường 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ cùng khán giả nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, lan tỏa tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình dài khoảng 120 phút, cầu truyền hình gồm ba chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới, khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển của TPHCM, đồng thời lan tỏa tình cảm của đồng bào cả nước dành cho TPHCM.

Cầu truyền hình "Rạng rỡ tên Người" do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM thực hiện, với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, kết nối với Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, Đặc khu Côn Đảo cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Trung tâm phường Bình Dương, Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

SGGP