Ngày 2-7, hòa chung không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), nhiều tuyến đường, khu dân cư, công sở và địa điểm công cộng trên địa bàn TPHCM được trang hoàng rực rỡ cờ hoa.

Clip rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Bác. Thực hiện: NHÓM PV

Từ các tuyến phố trung tâm đến xã, phường vùng ven, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ phướn, pano, băng rôn, biểu ngữ chào mừng tạo nên diện mạo tươi mới cho thành phố trong ngày kỷ niệm đặc biệt.

Những hình ảnh giản dị, gần gũi cùng sự chăm chút của người dân, cơ quan, đơn vị đã góp phần tạo nên không khí hân hoan, lan tỏa niềm tự hào về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác.

>> Một số hình ảnh TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn

MẠNH THẮNG - TÂM TRANG - NGUYỄN NAM - TRÚC GIANG