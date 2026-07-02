Rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Bác

Từ các tuyến phố trung tâm đến xã, phường vùng ven, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ phướn, pano, băng rôn, biểu ngữ chào mừng tạo nên diện mạo tươi mới cho thành phố trong ngày kỷ niệm đặc biệt.
Những hình ảnh giản dị, gần gũi cùng sự chăm chút của người dân, cơ quan, đơn vị đã góp phần tạo nên không khí hân hoan, lan tỏa niềm tự hào về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác.
>> Một số hình ảnh TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: