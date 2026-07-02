Thi công tường vây ga ngầm Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2

Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2-7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) triển khai hạ lồng thép thi công tường vây tại ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) thuộc dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Hạ lồng thép thi công tường vây tại ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch). Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp. Hạng mục tường vây có vai trò bảo vệ hố đào, ổn định nền đất và tạo điều kiện xây dựng nhà ga, đào hầm trong các giai đoạn tiếp theo.

Lồng thép tường vây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo MAUR, ga ST10 cùng ga ST5 (ga Lê Thị Riêng) là hai nhà ga quan trọng của tuyến, đồng thời là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM. Vì vậy, tiến độ thi công tường vây tại ST10 có ý nghĩa quyết định đối với toàn dự án.

Công trình có tổng chiều dài tường vây khoảng 534m, thời gian thi công dự kiến 6 tháng, yêu cầu kỹ thuật cao và phải bảo đảm an toàn, chất lượng, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Thi công tường vây tại ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch). Ảnh: QUỐC HÙNG

Hiện, MAUR cũng đang triển khai các hạng mục tại ga ST5. Trong tháng 7 và 8, sau khi hoàn tất công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ triển khai thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên tuyến.

QUỐC HÙNG