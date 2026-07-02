Thành phố đặt mục tiêu hành khách đi xe buýt tăng tối thiểu 30%

Thành phố đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách đi xe buýt tăng tối thiểu 30% so với cùng kỳ năm 2025; chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 80%; tỷ lệ xuất bến đúng giờ đạt từ 95% trở lên.

Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký Quyết định 3974/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Hành khách chờ xe tại bến xe buýt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người sử dụng xe buýt và đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng ngân sách hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc trục lợi chính sách.

Chính sách được triển khai từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, áp dụng đối với 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đang hoạt động trên địa bàn TPHCM. Các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt phục vụ du lịch, xe buýt kết nối cảng hàng không và một số loại hình vận tải đặc thù khác không thuộc phạm vi hỗ trợ.

Thành phố đặt mục tiêu, trong 6 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách đi xe buýt tăng tối thiểu 30% so với cùng kỳ năm 2025; chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 80%; tỷ lệ xuất bến đúng giờ đạt từ 95% trở lên. Đồng thời, phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% xe buýt nội tỉnh sử dụng điện hoặc năng lượng thân thiện với môi trường.

Bến xe buýt Chợ Lớn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Việc hỗ trợ được chia thành hai giai đoạn. Từ ngày 1-7 đến 30-9-2026, hành khách được miễn 100% giá vé mà chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1-10 đến 31-12-2026, việc miễn vé tiếp tục được thực hiện nhưng gắn với xác thực, định danh hành khách thông qua căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong 6 tháng cuối năm 2026 khoảng 630 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 tối đa 231 tỷ đồng và giai đoạn 2 tối đa 399 tỷ đồng.

QUỐC HÙNG