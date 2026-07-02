Tối 2-7, TPHCM điều tiết giao thông nhiều tuyến đường để bắn pháo hoa

Từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 2-7, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM được tổ chức cấm lưu thông để phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ sáng 2-7

Sáng 2-7, Công an TPHCM huy động cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng trên địa bàn.

Lực lượng công an hướng dẫn đại biểu vào Hội trường Thống Nhất

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu và đông đảo nhân dân. Xác định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Công an TPHCM triển khai nhiều lớp bảo vệ, huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, trật tự từ rạng sáng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động túc trực thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường Huyền Trân Công Chúa

Lực lượng công an có mặt tại các tuyến đường dẫn vào Hội trường Thống Nhất và các địa điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm. Công an các phường trung tâm phối hợp Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức chốt kiểm soát, phân luồng giao thông, thiết lập nhiều vòng bảo vệ.

Tại khu vực tổ chức lễ, công tác kiểm soát người và phương tiện được thực hiện nghiêm ngặt. Công an TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm tra, soi chiếu an ninh đối với đại biểu, khách mời, lực lượng phục vụ, phóng viên và người tham gia chương trình. Tất cả cá nhân vào khu vực tổ chức phải xuất trình thẻ do Ban Tổ chức cấp, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và không mang theo vật dụng cấm.

Để phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong tối 2-7, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết, phân luồng tại các nút giao trọng điểm, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc. Từ 20 giờ đến 22 giờ, nhiều tuyến đường trung tâm được tổ chức cấm lưu thông.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ sáng 2-7

Công an TPHCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tham gia các hoạt động kỷ niệm.

MẠNH THẮNG - XUÂN PHƯƠNG