Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 dạy bơi miễn phí cho trẻ em Lý Sơn

Clip: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 dạy bơi miễn phí cho trẻ em đặc khu Lý Sơn. Thực hiện: NGUYỄN TRANG - HỒNG NGỌC

Từ 5 giờ 30 phút hằng ngày, 80 em nhỏ có mặt tại khu huấn luyện bơi thuộc Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Lý Sơn, thôn Đông An Hải, để tham gia lớp học bơi miễn phí do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đứng lớp. Lớp học được trang bị áo phao, dây phao, đảm bảo an toàn và kéo dài đến ngày 12-7.

Trẻ em đặc khu Lý Sơn tham gia lớp học bơi của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đặc công Hải quân 126. Ảnh: HỘI LHPN đặc khu Lý Sơn

Dưới sự hướng dẫn của Thiếu tá Lê Thanh Thuấn, Đại đội trưởng Đại đội 20 Trinh sát, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, các em làm quen với môi trường nước qua các bài tập cơ bản như hít thở đúng cách, úp mặt xuống nước, giữ nhịp thở và tập nổi. Khi đã quen nước, các em được hướng dẫn động tác tay, chân và cách phối hợp theo kỹ thuật bơi ếch.

Các chiến sĩ hướng dẫn kỹ năng bơi ếch trước khi xuống nước. Ảnh: Lữ đoàn đặc công Hải quân 126

Các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn từng em nhỏ các động tác bơi cơ bản. Ảnh: Lữ đoàn đặc công Hải quân 126

Thiếu tá Lê Thanh Thuấn cho biết, bơi ếch được chọn để giảng dạy đầu tiên vì đây là kiểu bơi cơ bản, ít tốn sức, giúp duy trì sức bền. Đối với trẻ em vùng biển như Lý Sơn, kỹ năng này rất hữu ích khi gặp sự cố dưới nước.

Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 dạy bơi miễn phí cho trẻ em đặc khu Lý Sơn

Ngoài kỹ thuật bơi, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn các em kỹ năng phòng, chống đuối nước; nhận biết nguy cơ dẫn đến đuối nước; sử dụng trang bị cứu đuối và một số phương pháp sơ cứu người bị đuối nước. Các em cũng được khuyến cáo không tự ý tắm biển khi không có người lớn đi cùng, không bơi ở khu vực có sóng lớn, dòng chảy mạnh hoặc nơi không có lực lượng cứu hộ.

Em Lê Thiên Vinh, 13 tuổi, ở thôn An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, chia sẻ: “Em rất thích tắm biển nhưng cũng sợ nước vì chưa biết bơi. Sau vài buổi học, em đã biết cách nổi, tập bơi đúng kỹ thuật và tự tin hơn. Em sẽ cố gắng tập bơi giỏi hơn”.

Các em tập bơi tại khu huấn luyện bơi. Ảnh: Lữ đoàn đặc công Hải quân 126

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Lý Sơn, cho biết đây là năm thứ 4 Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 phối hợp Hội LHPN đặc khu Lý Sơn tổ chức huấn luyện kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về lợi ích của việc học bơi, trang bị kiến thức an toàn trong môi trường nước, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực và phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Thượng tá Nguyễn Như Tuyến, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, cho biết mục tiêu chương trình là 100% học viên thành thạo kỹ năng bơi ếch và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Ông đề nghị đội ngũ cán bộ giảng dạy phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung và từng đối tượng học viên để nâng cao chất lượng lớp học.

NGUYỄN TRANG