Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu vực Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP...

Quy hoạch cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ưu tiên đất cho quốc phòng, an ninh; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, công nghiệp, dịch vụ, đô thị; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, duy trì hợp lý diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; tiếp tục khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa đất chưa sử dụng vào khai thác; hạn chế suy thoái đất, cải tạo và phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường.

Theo điều chỉnh quy hoạch, không gian sử dụng đất được bố trí theo các vùng lãnh thổ.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc tập trung bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn, nhằm bảo đảm an ninh môi trường, bảo vệ hệ sinh thái; sử dụng hiệu quả nguồn nước các hồ, đập phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Vùng đồng bằng sông Hồng tập trung xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ gắn với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại.

Vùng Bắc Trung bộ tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển chắn gió, chắn cát, rừng đặc dụng, vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên; gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên nâng cao hiệu quả phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến; phát triển đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân; phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây gắn với cảng biển nước sâu, cảng biển chuyên dụng và dịch vụ cảng biển.

Vùng Đông Nam bộ tập trung nâng cao khả năng kết nối hạ tầng vùng, thúc đẩy liên kết với đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Quy hoạch định hướng phát triển TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế; phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TPHCM - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á; phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng container trung chuyển quốc tế; xây dựng thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành; đồng thời phát triển nông nghiệp hàng hóa, sinh thái và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao; phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; phát triển chuỗi giá trị đối với 3 sản phẩm chủ lực là thủy sản, trái cây và lúa gạo. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng mạng lưới đô thị vùng, tăng cường liên kết với TPHCM và vùng Đông Nam bộ.

Quyết định cũng nêu các nhóm giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách; ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường, phục hồi đất bị suy thoái và ứng phó biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức.

UBND cấp tỉnh được yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý và công bố công khai các trường hợp đã được thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất nhưng chưa đưa vào sử dụng; đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

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LÂM NGUYÊN