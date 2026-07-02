Hàng chục ngàn người dự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Sáng 2-7, Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, với sự tham dự của hơn 70.000 tín hữu và khách hành hương.

Nghi thức tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp

Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu Loan báo Tin Mừng, thay mặt Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự. Đây là lần đầu tiên lễ tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam, thay vì tại Vatican.

Tại lễ tuyên phong, linh mục Phêrô Vũ Văn Hài đọc tiểu sử linh mục Trương Bửu Diệp trước cộng đoàn. Sau đó, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle công bố Tông thư của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp. Chân dung Chân phước được cung nghinh và giới thiệu trước cộng đoàn trong không khí trang nghiêm.

Sau nghi thức tuyên phong Chân phước, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ Thánh Thể và các nghi thức theo truyền thống Công giáo.

Các tín hữu theo dõi nghi thức tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp qua màn hình LED

Theo ban tổ chức, hơn 70.000 tín hữu và khách hành hương từ nhiều nơi đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Để tạo thuận lợi cho người tham dự, hệ thống màn hình LED cỡ lớn và âm thanh được bố trí tại nhiều vị trí trong khu vực hành lễ.

Nhằm bảo đảm giao thông, từ 4 giờ đến 17 giờ ngày 2-7, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức dừng lưu thông đối với tất cả phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A qua khu vực Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, trừ xe ưu tiên và xe làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí tại hai đầu khu vực để hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Các tín hữu theo dõi nghi thức tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp

Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1-1-1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc xã Long Điền, tỉnh An Giang. Sau thời gian tu học tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang, Campuchia, ngài được thụ phong linh mục năm 1924. Từ năm 1930, ngài đảm nhiệm vai trò cha sở Họ đạo Tắc Sậy. Cho đến khi qua đời ngày 12-3-1946, linh mục Trương Bửu Diệp được giáo dân yêu mến bởi đời sống giản dị, tận tụy chăm sóc giáo dân, đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.

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