Trao giải hội thi “50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”

Chiều 2-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026); tổng kết và trao giải Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến “50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Trao giải nhất hội thi đến tác giả Hoàng Thị Phương Trang

Sau gần một tháng phát động (từ ngày 1 đến 20-6), hội thi thu hút hàng trăm thí sinh tham gia với nhiều bài viết chất lượng, chân thực và giàu cảm xúc.

Các tác phẩm góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp, cảm nhận sâu sắc về con người và chặng đường phát triển của TPHCM, tái hiện những ký ức, dấu ấn lịch sử, những đổi thay tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội và tôn vinh các tấm gương tiêu biểu góp phần làm đẹp thêm diện mạo thành phố.

Kết quả, Ban tổ chức trao 27 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 20 giải khuyến khích và 1 giải bình chọn (tương tác) được yêu thích nhất. Giải nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Phương Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Trường.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cùng các đại biểu dự chương trình

Dịp này, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến có buổi nói chuyện chuyên đề “Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu qua các ca khúc đi cùng năm tháng” với hơn 150 hội viên phụ nữ.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chia sẻ tại chương trình

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chia sẻ, thông qua các tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng, chương trình mong muốn khơi gợi niềm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với ý chí kiên cường và chặng đường phát triển mạnh mẽ của thành phố.

THÁI PHƯƠNG