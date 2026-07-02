Hạnh phúc đón chào kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa khắp các tuyến đường, trong niềm hạnh phúc, tự hào của mỗi người dân vào ngày 2-7.

Hướng dẫn đại biểu vào Hội trường Thống nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ sáng sớm 2-7, không khí tại khu vực đường Nguyễn Huệ và Hội trường Thống Nhất trang trọng, nhộn nhịp khi các đoàn đại biểu, lực lượng làm nhiệm vụ cùng đông đảo người dân có mặt để tham dự và theo dõi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Công tác đón tiếp, bảo đảm an ninh, hướng dẫn đại biểu được triển khai từ sớm tại Hội trường Thống Nhất.

Ngay từ sáng sớm, đại biểu dự lễ kỷ niệm đã đến xếp hàng ngoài cổng để kiểm tra an ninh. Bên trong sân khấu, đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đã di chuyển vào khu vực khán đài.

Lực lượng công an hướng dẫn đại biểu vào Hội trường Thống Nhất. Ảnh: MẠNH THẮNG

Công an Thành phố đã bố trí các lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường chính quanh khu vực tổ chức lễ, bảo đảm thông suốt. Cùng với đó các lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động túc trực từ sáng sớm để thực hiện nhiệm vụ.

Hạ sĩ Bùi Tiến Phát, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM cho biết, anh cùng các đồng đội được phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các cổng đón tiếp đại biểu vào Hội trường Thống Nhất phía đường Huyền Trân Công Chúa và các điểm xung quanh khu vực tổ chức lễ. Từ 3 giờ sáng, anh Bùi Tiến Phát cùng đồng đội đã có mặt để triển khai nhiệm vụ.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm vào Hội trường Thống Nhất. Ảnh: MẠNH THẮNG

"Được vinh dự tham gia thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện trọng đại, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố vinh dự mang tên Bác, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Đồng thời nỗ lực hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp sức cho sự thành công chung của sự kiện", Hạ sĩ Bùi Tiến Phát chia sẻ.

Nhiều người dân cũng có mặt tại các khu vực tổ chức sự kiện để chờ theo dõi chương trình, ghi lại những khoảnh khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với TPHCM.

Bà Trần Thị Mỹ Ngọc (ngụ phường Sài Gòn) có mặt tại Công viên 30-4 sáng nay, chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghĩa tình này, đã được chứng kiến giai đoạn đất nước thống nhất, rồi Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nay đã tròn 50 năm thành phố mang tên Bác kính yêu. Là người con nơi đây, tôi tự hào và vô cùng hạnh phúc”.

Công tác chuẩn bị bên trong Hội trường Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giữa dòng người háo hức đón chờ lễ kỷ niệm, nhiều nhóm chạy xe đạp cũng khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng để đón chào ngày đặc biệt của thành phố mang tên Bác.

Cách đây nửa thế kỷ, vào ngày 2-7-1976, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, đáp lại tâm nguyện của nhiều thế hệ được ấp ủ bao thập niên. Suốt 50 năm qua, vinh dự mang tên vị lãnh tụ kính yêu đã trở thành nguồn lực tinh thần đặc biệt, truyền lửa cho người dân thành phố vượt qua mọi thách thức, không ngừng nỗ lực, kiến thiết thành phố, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

>> Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm, sáng 2-7:

THÁI PHƯƠNG - VĂN MINH - MẠNH THẮNG