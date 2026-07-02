Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi công xây dựng phòng tin học cho học sinh vùng cao

Sáng nay 2-7, gần 100 học sinh xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) háo hức đón tin vui khi Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) cùng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại – Dịch vụ Nhân Hòa (Toshiko) tổ chức lễ khởi công xây dựng phòng tin học, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ và tri thức số cho học sinh vùng cao.

Công trình được đặt tại điểm trường thôn La Ngà thuộc Trường TH-THCS La Dạ (xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng), thuộc chuỗi hoạt động của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP tổ chức, với mong muốn góp phần mang tri thức và cơ hội học tập tốt hơn đến với học sinh vùng sâu, vùng xa.

Từ sáng sớm, đông đảo học sinh có mặt tại điểm trường thôn La Ngà thuộc Trường TH-THCS La Dạ (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TIẾN THẮNG

Tham dự buổi lễ có đại diện Báo SGGP cùng ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ; ông Nguyễn Anh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ; ông Kiều Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường TH-THCS La Dạ cùng đông đảo giáo viên, học sinh và người dân địa phương.

Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ, cùng lãnh đạo UBND xã La Dạ có mặt tại buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 200 triệu đồng, do Báo SGGP và Công ty Toshiko tài trợ, bao gồm xây dựng phòng học và trang bị máy tính phục vụ việc giảng dạy, học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ cho biết, điểm trường thôn La Ngà là một trong những điểm trường xa nhất của địa phương, với gần 100 học sinh, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện cơ sở vật chất tại đây còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ việc học tập trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Việc Báo SGGP cùng Công ty Toshiko tài trợ phòng học và máy tính có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương. Công trình giúp các em có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin và mở ra thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân, từ đó góp phần xây dựng xã La Dạ ngày càng phát triển hơn.

Học sinh háo hức tham gia buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại diện UBND xã La Dạ, ông Nguyễn Anh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, việc đầu tư phòng tin học mang ý nghĩa chiến lược trong việc cải thiện điều kiện dạy và học tại địa phương. Đây là cơ hội quý báu để học sinh vùng khó khăn từng bước nâng cao kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số.

Thay mặt chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND xã La Dạ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Báo SGGP và đơn vị tài trợ đã dành nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã. Đồng thời đề nghị nhà trường và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ để đảm bảo công trình đúng tiến độ, đạt chất lượng, sớm đưa vào sử dụng hiệu quả.

Trong niềm xúc động, ông Kiều Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường TH-THCS La Dạ chia sẻ, nhiều năm qua, việc giúp học sinh tiếp cận máy tính và internet luôn là một “bài toán nan giải” với điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn. Điểm trường hiện có 97 học sinh, phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đa phần học sinh của điểm trường là người dân tộc thiểu số. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại diện nhà trường bày tỏ, công trình này là món quà quý giá, hiện thực hóa ước mơ bấy lâu của thầy và trò. Khi có phòng tin học, các em sẽ được trang bị những kỹ năng số cần thiết để tự tin bước vào tương lai. Nhà trường cũng cam kết sẽ quản lý, bảo quản và khai thác hiệu quả công trình sau khi hoàn thành, để món quà ý nghĩa này thật sự phát huy giá trị.

Lãnh đạo xã La Dạ và nhà trường thực hiện nghi thức động thổ, khởi công công trình. Ảnh: TIẾN THẮNG

Vị trí xây dựng phòng tin học. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trước đó, cuối tháng 5-2026, cũng tại Trường TH-THCS La Dạ, Báo SGGP phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dạ cùng Công ty Toshiko tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, trao hơn 670 chiếc áo khoác và 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 120 triệu đồng.

Công ty Toshiko hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm như: ghế massage, máy chạy bộ và thiết bị hỗ trợ luyện tập. Doanh nghiệp có hệ thống 49 cửa hàng trên toàn quốc cùng hơn 250 nhân sự, đồng thời luôn hướng đến các hoạt động cộng đồng với mong muốn đóng góp thiết thực cho xã hội.

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TIẾN THẮNG